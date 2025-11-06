II Fòrum Empresarial Peralada
Lluís Labairu (Transgourmet): «L’hostaleria perd el client de menú que ara menja a l’oficina»
El director general de la companyia dedicada a la distribució a l’hostaleria i al supermercat de proximitat aposta pel creixement orgànic del grup però no descarta aprofitar «una bona oportunitat» de compra.
Natàlia Ríos
Els hàbits estan canviant i estan generant «una gran revolució en els últims anys». Almenys així ho constaten a Transgourmet Ibérica, dedicada a la distribució a l’hostaleria i al supermercat de proximitat. El seu director general, Lluís Labairu, ha explicat aquest dijous en el II Fòrum Empresarial Peralada que és una cosa visible en les seves dues grans àrees de negoci, «que evolucionen a dues velocitats diferents».
«El supermercat de proximitat continua creixent gràcies a la petita compra de consum immediat, però a l’hostaleria el client de menú s’està perdent perquè ara menja a l’oficina». D’una banda, ha argumentat Labairu, la inflació ha elevat el preu mitjà fins als 17 o 18 euros. «Amb sous mitjans de 1.200 euros ja es veu que és insostenible». I, de l’altra, la tendència a l’alça és «menjar a l’empresa amb racions individuals que compren al supermercat».
Una idea que també va expressar el conseller delegat de bonÀrea Corporació, Ramon Alsina, que va advertir d’un canvi de paradigma en la segona edició del Fòrum Empresarial de la Catalunya Central celebrat a La Fàbrica de Sant Benet de Bages celebrat fa un mes: «El rebost de casa seran les botigues veïnes, amb productes frescos, de proximitat i qualitat».
De fet, per al director general de Transgourmet Ibérica, grup que celebra aquest any el seu centenari, «el supermercat de proximitat és un camaleó que permet adaptar-se a les necessitats de cada zona. «No és el mateix un barri de persones grans, que un altre d’oficines o un amb gran afluència de turisme i cal adaptar els productes a les seves demandes», ha apuntat.
Amb prop de 800 franquícies, a Transgourmet Ibérica, que factura 1.250 milions, asseguren que el moment de canvi que vivim és «brutal». I és que, segons Labairu, «hem passat de grans unitats familiars a unitats familiars més petites, tan petites que sovint són d’una sola persona» i on a les cuines dominen «els microones i les fregidores d’aire en lloc de les grans olles». Això es tradueix, segons la seva opinió, en el fet que cal apostar per «monoracions, productes acabats i noves solucions» perquè gran part de la compra «es fa en el moment de consum». Per això, «el supermercat de proximitat és el més ben posicionat per donar resposta a les noves demandes». El director general també ha apuntat que en les últimes dècades els supermercats de proximitat eren poc rendibles i es va tallar el relleu generacional i va quedar en mans de xinesos i pakistanesos principalment, però la revolució que estem vivint està canviant això ràpidament».
Labairu ha considerat, a més, davant de més d’un centenar del món empresarial i econòmic, que l’hipermercat s’ha de reinventar si vol sobreviure, ja que fins ara no dona resposta «ni a les necessitats actuals ni futures».
Respecte al creixement del grup que dirigeix ha indicat que està centrat en el creixement orgànic i «no es troba en disposició de realitzar compres». Ara bé, això no vol dir que si pel camí topen amb «una companyia que funciona bé i que és una bona opció per accelerar el seu projecte», aprofitaran l’oportunitat.
Transgourmet va ser fundada el 1925 amb l’inici de l’activitat de venda a l’engròs d’aliments. Des d’aleshores, la seva experiència i coneixement en el sector li ha permès ser pionera i anticipar-se a les necessitats dels clients. El 1970 va obrir el primer centre cash&car ry GM Cash, de 1.000 m2, a Figueres (Girona). I, des del 2021, és propietat del grup suís Transgourmet, la segona empresa de distribució majorista d’Europa, amb més de 30.000 empleats, i presència a set països: Suïssa, Alemanya, Àustria, Espanya, França, Polònia i Romania. Al seu torn, Transgourmet és filial del grup cooperatiu suís Coop.
El Mirador del Castell de Peralada ha tornat a ser l’escenari de la segona edició del Fòrum Empresarial Peralada, que ha reunit més de cent persones del món empresarial empordanès. La jornada està organitzada per EL PERIÓDICO, ‘actius’, Empordà i Prensa Ibérica, i compta amb el patrocini de Neorg, la col·laboració del Castell Perelada i el recolzament de la Generalitat de Catalunya.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'
- Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
- Mor l'artista manresà Ferran Costa, als 71 anys