Manresa debatrà sobre innovació i digitalització en la tercera edició de Networking Digital de la Catalunya central
La cocteleria Glaç acollirà el pròxim 27 de novembre una jornada dirigida a empresaris, emprenedors, professionals digitals i responsables de màrqueting i tecnologia
La cocteleria Glaç del carrer Arquitecte Oms de Manresa acollirà el dijous 27 de novembre la tercera edició de Networking Digital de la Catalunya central. Una jornada organitzada per Orvit Digital, amb la col·laboració de l'Ajuntament i ProManresa, que pretén debatre sobre innovació i noves tendències en el sector empresarial. L'esdeveniment reuneix experts del món digital de la regió i va dirigida a empresaris i emprenedors, professionals digitals i responsables de màrqueting i tecnologia.
La jornada començarà a 2/4 de 7 de la tarda amb l'obertura de portes. A les 7, els consultors digitals d'Orvit Digital Gemma Fontané i Jordi Badrenas donaran la benvinguda als assistents. Seguidament, Ramon Carbonell, CEO d'Ausa, farà la presentació exposant com una empresa passa d'start-up a multinacional innovant. Un discurs que s'allargarà fins a passats els 2/4 de 8 de la tarda, moment en què s'iniciarà la taula rodona sobre models d'empresa i formes d'innovar. Anirà a càrrec de Clara Torres, directora comercial i tercera gerent de Friman, Marc Masats, que és el Barça Academy Clinics Manager, i Marta Marín, gerent d'etalentum Bages&Anoia. El moderador serà Jordi Badrenas.
Tot seguit, tindrà lloc la ronda de projectes innovadors. Comptarà amb els treballs d'Aadam El Messaoudi i Roger Alaya, fundadors de WardUs, Aleix Revilla, CEO i fundador de Streammedic, i Carles Pons, de la tercera generació de Pons Joiers.
La cloenda, a 2/4 de 9 del vespre, la firmarà el regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement de l'Ajuntament de Manresa, Joan Vila. Després els assistents podran gaudir d'un pica-pica amb begudes fins a les 10 de la nit.
