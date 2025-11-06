Emprenedoria tecnològica
La nova generació de ‘startups’ espanyoles: Intel·ligència Artificial i computació en un entorn de finançament desafiant
Un estudi de l’IESE i CaixaBank DayOne identifica el perfil de les noves empreses emergents, cada cop més orientades cap a la sostenibilitat i a models de negoci escalables.
Gravity Wave o com crear una empresa que retira els plàstics del mar i els converteix en nous productes.
Jordi Grifol
La nova generació de ‘startups’ tecnològiques espanyoles, dinàmica i cada vegada més especialitzada en un entorn de finançament desafiant, aposta per la intel·ligència artificial i la computació. Així es desprèn de l’informe elaborat per l’IESE i CaixaBank DayOne, a partir de l’anàlisi de 960 empreses de base tecnològica amb alt potencial de creixement i creades en els darrers quatre anys.
La inversió en IA generativa al mercat global ha acumulat més de 20.700 milions de dòlars en venture capital durant l’últim any. Un auge que l’ecosistema innovador espanyol no ha passat per alt: el 74% de les ‘startups’ analitzades a l’informe se centren en tecnologies d’intel·ligència artificial i automatització (37%) i computació i digitalització (37%). El 2023-24, la IA representava el 15%. “Això també fa que cada vegada sigui més difícil o calgui estar més preparat per poder identificar una tecnologia amb IA que sigui realment diferencial”, assenyala la directora de CaixaBank DayOne, Gemma Beltrán. Els mateixos emprenedors perceben la innovació com un factor clau de diferenciació per poder competir al mercat.
Un ecosistema que también destaca por su compromiso con la sostenibilidad y una orientación hacia modelos de negocio escalables y responsables. “Son perfiles diferentes, con una cultura y una manera de trabajar diferente, que normalmente no vienen de sagas familiares empresariales y que tampoco vienen con una formación financiera o de dirección. Muchos de ellos vienen de la investigación o la tecnología”, explica Beltrán. Estas singularidades impulsaron en 2017 el nacimiento de DayOne, el servicio de banca de CaixaBank especializado para apoyar y acompañar a empresas jóvenes y de rápido crecimiento con alcance global. A través de DayOne, CaixaBank organiza, en colaboración con el Ministerio de Industria y Turismo, a través de Enisa, los Premios EmprendeXXI, una convocatoria de referencia para identificar a las 'startups' con mayor proyección en España y Portugal.
El reto de la financiación
A pesar del dinamismo del ecosistema y del avance en especialización tecnológica, el acceso a financiación sigue siendo uno de los principales retos para las 'startups' hoy día. Las empresas emergentes españolas levantaron 3.900 millones de euros en 'venture capital' entre 2024 y el primer semestre de 2025, convirtiendo España en el sexto mercado europeo, según el informe Spain Ecosystem Report de Enisa. Las ‘startups’ de la última edición de los Premios EmprendeXXI obtuvieron una financiación total de 468 millones de euros, con una media de 493.000 euros por empresa, un 14% menos que en 2024. Una caída que se explica, en parte, por la juventud de las empresas (más del 50% tiene menos de un año), pero también por un entorno inversor más selectivo y una caída de la inversión a escala global. “El reto más grande para estas empresas es la financiación. Porque se necesita mucho capital para tirar adelante estos negocios y porque venimos de una época en que los inversores han sido muy prudentes. Esperan a ver si un negocio puede ser, como mínimo, rentable”, expone Julia Prats, profesora del IESE, que ha colaborado en la elaboración del informe de los premios.
“Una cosa bona que ha anat passant amb aquests premis és que cada vegada hi ha més finançadors professionals; fons de capital risc i ‘business angels’ més professionals. No només qui té diners i els inverteix, sinó qui sap que té diners per invertir, hi reflexiona i pensa en aquestes ‘startups’ per fer-ho. Hi ha una certa sofisticació que va creixent lentament”, analitza Prats, que destaca la importància que existeixin premis per als emprenedors. “Es fa una tria gran de gairebé mil ‘startups’ i és una manera de donar aprovació. Per a una ‘startup’ que comença és molt important que especialistes diguin que el que estan fent és important. Així després és més fàcil atreure inversors”.
L’acompanyament i la formació són clau per a aquestes empreses joves. “Les ajudem des del principi en allò en què nosaltres som molt forts: en coneixement empresarial. Les ajudem a estructurar-se financerament perquè es redueixi la ‘vall de la mort’ i les connectem amb els diferents agents. A DayOne tenim tot l’ecosistema: els inversors, els family office i les empreses”, apunta Beltrán.
Què diferencia una bona ‘startup’ d’una de diferencial? “Les bones de debò tenen gairebé sempre dues coses. Un bon equip: un tecnòleg que segurament és el geni de la història, i algú que entén com fer un bon model de negoci. Quan veus un equip així, potser la seva aplicació no funcionarà, però tenen la capacitat suficient per fer pivotar la companyia fins a encertar”, sintetitza la professora de l’IESE. La clau, sobretot a l’inici, són les persones.
