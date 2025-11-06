Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La tercera Jornada Empresarial de Sant Fruitós de Bages explorarà com la intel·ligència artificial pot optimitzar la gestió energètica

Serà el dimecres 19 de novembre a Sant Benet de Bages i va dirigida a empreses, pimes, autònoms i emprenedors

Vista del monestir de Sant Benet de Bages

Vista del monestir de Sant Benet de Bages / Arxiu particular/ Alex Guerrero

Regió7

Manresa

Sant Fruitós de Bages celebrarà el pròxim dimecres 19 de novembre la tercera edició de la Jornada empresarial del municipi a Sant Benet de Bages, una trobada que enguany se centrarà en com aplicar la intel·ligència artificial per optimitzar la gestió energètica a les empreses.

Aquesta proposta s’adreça a empreses, pimes, autònoms i emprenedors interessats a descobrir com la tecnologia pot ajudar-los a fer els seus negocis més sostenibles i eficients.

Amb aquesta jornada, l’Ajuntament vol oferir eines i coneixements pràctics per impulsar la transformació digital i la sostenibilitat dins del teixit empresarial local.

La primera de les activitats del programa vindrà de la mà de Xavier Olivares, expert en estratègies d’eficiència energètica i transformació digital, qui oferirà la conferència “La IA aplicada a la gestió eficient dels recursos energètics” on exposarà com les empreses poden incorporar sistemes d’intel·ligència artificial per monitorar consums, reduir costos energètics i prendre decisions més precises i sostenibles.

A continuació els assistents podran prendre part en una dinàmica participativa que els convidarà a experimentar amb casos pràctics i exemples reals per entendre com la IA pot aplicar-se al seu dia a dia professional.

Per cloure les ponències, els assistents podran participar en un Improshow on a través de l’humor es posarà de manifest la importància de la creativitat i la innovació en el món empresarial. Una manera amena de reforçar els conceptes apresos durant la jornada.

El colofó de la jornada serà l’entrega de guardons a les empreses i comerços de Sant Fruitós de Bages que celebren el seu 25è i 50è aniversari, com a reconeixement a la seva trajectòria, dedicació i contribució al desenvolupament econòmic del municipi.

La participació a la jornada és gratuïta i oberta a totes les empreses, comerços i professionals del municipi. Cal inscriure’s prèviament a través del formulari: https://forms.gle/89jqvt53dJFySaRh6 . Aquesta jornada és organitzada per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb el suport de la Diputació de Barcelona.

TEMES

  1. Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
  2. Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
  3. Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
  4. Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
  5. Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
  6. Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
  7. El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'
  8. Mor l'artista manresà Ferran Costa, als 71 anys

La tercera Jornada Empresarial de Sant Fruitós de Bages explorarà com la intel·ligència artificial pot optimitzar la gestió energètica

La tercera Jornada Empresarial de Sant Fruitós de Bages explorarà com la intel·ligència artificial pot optimitzar la gestió energètica

Les claus i els secrets de la negociació per al nou Nou Congost

Les claus i els secrets de la negociació per al nou Nou Congost

L’alcalde de Puigcerdà defensa que cal mantenir l’escola Llums del Nord

L’alcalde de Puigcerdà defensa que cal mantenir l’escola Llums del Nord

Desallotjats i sense llum: una incidència en un cable de baixa tensió afecta la Mion de Manresa

Desallotjats i sense llum: una incidència en un cable de baixa tensió afecta la Mion de Manresa

Manresa debatrà sobre innovació i digitalització en la tercera edició de Networking Digital de la Catalunya central

Manresa debatrà sobre innovació i digitalització en la tercera edició de Networking Digital de la Catalunya central

L'exalcalde Valentí Junyent dona els beneficis del seu llibre a malalts d’Alzheimer

L'exalcalde Valentí Junyent dona els beneficis del seu llibre a malalts d’Alzheimer

Investigadors catalans elaboren el mapa cerebral més precís que s'ha fet mai per detectar millor malalties com l’Alzheimer

Investigadors catalans elaboren el mapa cerebral més precís que s'ha fet mai per detectar millor malalties com l’Alzheimer

La Generalitat acaba els 24 pisos socials que ha construït a Igualada

La Generalitat acaba els 24 pisos socials que ha construït a Igualada
Tracking Pixel Contents