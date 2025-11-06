La tercera Jornada Empresarial de Sant Fruitós de Bages explorarà com la intel·ligència artificial pot optimitzar la gestió energètica
Serà el dimecres 19 de novembre a Sant Benet de Bages i va dirigida a empreses, pimes, autònoms i emprenedors
Regió7
Sant Fruitós de Bages celebrarà el pròxim dimecres 19 de novembre la tercera edició de la Jornada empresarial del municipi a Sant Benet de Bages, una trobada que enguany se centrarà en com aplicar la intel·ligència artificial per optimitzar la gestió energètica a les empreses.
Aquesta proposta s’adreça a empreses, pimes, autònoms i emprenedors interessats a descobrir com la tecnologia pot ajudar-los a fer els seus negocis més sostenibles i eficients.
Amb aquesta jornada, l’Ajuntament vol oferir eines i coneixements pràctics per impulsar la transformació digital i la sostenibilitat dins del teixit empresarial local.
La primera de les activitats del programa vindrà de la mà de Xavier Olivares, expert en estratègies d’eficiència energètica i transformació digital, qui oferirà la conferència “La IA aplicada a la gestió eficient dels recursos energètics” on exposarà com les empreses poden incorporar sistemes d’intel·ligència artificial per monitorar consums, reduir costos energètics i prendre decisions més precises i sostenibles.
A continuació els assistents podran prendre part en una dinàmica participativa que els convidarà a experimentar amb casos pràctics i exemples reals per entendre com la IA pot aplicar-se al seu dia a dia professional.
Per cloure les ponències, els assistents podran participar en un Improshow on a través de l’humor es posarà de manifest la importància de la creativitat i la innovació en el món empresarial. Una manera amena de reforçar els conceptes apresos durant la jornada.
El colofó de la jornada serà l’entrega de guardons a les empreses i comerços de Sant Fruitós de Bages que celebren el seu 25è i 50è aniversari, com a reconeixement a la seva trajectòria, dedicació i contribució al desenvolupament econòmic del municipi.
La participació a la jornada és gratuïta i oberta a totes les empreses, comerços i professionals del municipi. Cal inscriure’s prèviament a través del formulari: https://forms.gle/89jqvt53dJFySaRh6 . Aquesta jornada és organitzada per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb el suport de la Diputació de Barcelona.
