Jornada Planeta Agro | Valentí Roqueta President del grup Roqueta Origen
"Hem de cuidar el territori pensant en les generacions futures"
El president del grup Roqueta Origen defensa l'agricultura com una forma de preservació de l'entorn i de la cultura
Valentí Roqueta encarna la fusió entre tradició, innovació i respecte pel territori. President del grup Roqueta Origen, representa la continuïtat d’una nissaga vitivinícola que ha sabut adaptar-se als temps sense perdre les arrels. Amb una visió que combina sostenibilitat, coneixement i passió per la terra, Roqueta defensa una manera d’entendre el vi com a expressió cultural i compromís amb el futur. Participarà com a expert en la taula de debat de l'esdeveniment de Planeta Agro.
Planeta Agro serà un acte centrat en la sostenibilitat que tindrà lloc el pròxim 10 de novembre a les 10 del matí al celler Abadal. L'entrada és gratuïta, però cal apuntar-se a través d'un formulari online.
Quins valors considera essencials per a un empresari del sector agrari avui dia?
Vivim en un context global ple de reptes, com el canvi climàtic o la digitalització, però dins d’aquest escenari cal no perdre de vista els valors fonamentals: el respecte pel territori, el treball constant i la perseverança. No podem comprometre el futur amb les accions del present. En el món agrari, la paciència és també una virtut imprescindible, perquè la gestió agrícola és lenta i requereix temps. Cal combinar esforç, eficiència i compromís amb la comunitat per garantir la continuïtat del sector i del paisatge que ens envolta.
Quina és la filosofia de sostenibilitat del grup Roqueta Origen i com es tradueix en la pràctica a les vinyes i als cellers?
A casa nostra tenim un compromís molt clar: treballar amb la il·lusió de perdurar en el temps. Cuidem l’entorn i els cultius amb una mirada posada en el futur, realitzant accions en el present que tinguin sentit per a les generacions que vindran. El sòl és l’element essencial del cultiu i el considerem un recurs viu. El monitoritzem amb sensors per conèixer-ne l’estat i adaptar el treball de cada parcel·la a les condicions reals de temperatura i humitat. Tenim una visió integral del lloc on creixen les vinyes: fomentem la biodiversitat, gestionem el bosc i el sotabosc amb pastura, combinem la vinya amb oliveres, cereals i ramaderia, i treballem per minimitzar el consum d’aigua. Tot això forma part d’un model sostenible i coherent amb el nostre territori.
Quina és la relació entre tradició i innovació a la seva empresa?
És un equilibri que tenim sempre molt present. La tradició és l’ànima de la nostra història i ens inspira. La mirada al passat ens ajuda a entendre d’on venim i a no perdre l’autenticitat. Recuperem varietats tradicionals, sistemes antics de vinificació i elements de l’arquitectura rural, com les construccions de pedra seca, que aporten identitat i diferenciació. Ara bé, la innovació també forma part del nostre ADN. No entenem la innovació com una activitat tancada en un laboratori, sinó com una actitud quotidiana: observar, provar, adaptar-se. Innovar és fer cada dia les coses millor, amb una mirada àmplia i sense oblidar el llegat del passat.
Quins consells donaria als joves que volen emprendre en el sector agrari i apostar per la sostenibilitat i la innovació?
Els diria que observin molt, que aprenguin del comportament històric dels cultius del seu entorn i que no tinguin por d’experimentar. És important conèixer altres realitats, però sempre adaptant-les al propi territori. Cal dotar el producte d’un valor afegit i d’un segell d’identitat, trobar el propi nínxol de mercat i treballar en xarxa. Compartir coneixements, contrastar mètodes i col·laborar amb altres professionals enriqueix molt. Tot això, però, sempre amb una bona gestió econòmica que garanteixi la viabilitat del projecte.
Hi ha algun projecte recent al celler que vulgui destacar?
Sí, un dels projectes més interessants que estem desenvolupant té a veure amb els encoixinats: l’aplicació de cobertes de restes de pi o de la trituració del sotabosc a les vinyes. Aquesta tècnica té diversos objectius: millorar la infiltració de l’aigua al sòl, reduir-ne la temperatura i evitar l’estrès hídric de les plantes, i millorar-ne l’estructura. Els resultats que estem obtenint són molt bons. També voldria destacar la nostra aposta per l’enoturisme. No és un projecte de recerca agronòmica, però sí una manera de compartir la nostra feina, transmetre el valor del territori i rebre el retorn directe de les persones que ens visiten. Aquesta relació amb el públic ens enriqueix i ens ajuda a millorar constantment.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'
- Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
- Mor l'artista manresà Ferran Costa, als 71 anys