Centre de Cardiològia Loubad Premi Millor Centre de Cardiologia 2025
Més enllà de l’àmbit clínic, el compromís del Dr. Loubad amb la salut cardiovascular transcendeix fronteres. A través de la Fundació Akram Loubad, impulsa projectes per proporcionar atenció cardiològica a Gaza, una regió amb grans necessitats sanitàries. La fundació desenvolupa programes tant d’emergència mèdica com de formació i desenvolupament sanitari sostenible, amb l’objectiu d’enfortir la capacitat local i garantir la continuïtat de l’atenció a llarg termini. «Aquesta fundació és una manera de tornar el que la vida i la professió m’han donat. La medicina ha de tenir també una dimensió solidària, i la nostra meta és portar esperança i cures cardiològiques als que més ho necessiten», explica el doctor.
El Centre de Cardiologia Loubad ha sigut reconegut amb el guardó al Millor Centre de Cardiologia d’Espanya 2025, un premi que distingeix l’excel·lència mèdica, la innovació tecnològica i el compromís humà d’aquest centre referent en salut cardiovascular.
Dirigit pel Dr. Akram Loubad, cardiòleg amb més de 25 anys d’experiència en cardiologia intervencionista, el centre s’ha consolidat com un dels més prestigiosos del país gràcies a la seva capacitat per combinar la precisió clínica amb un tracte pròxim i personalitzat. «El nostre objectiu sempre ha sigut oferir una atenció cardiològica de la màxima qualitat, accessible i personalitzada. La tecnologia i l’excel·lència tècnica són essencials, però el que realment marca la diferència és l’acompanyament humà i l’empatia cap al pacient», destaca el Dr. Loubad, que considera que el guardó representa tant un reconeixement com un impuls per continuar creixent: «Rebre aquest premi és un honor i una gran responsabilitat. Reflecteix el treball i la dedicació de tot el nostre equip, que cada dia s’esforça per oferir la millor atenció cardiològica possible. Més que un punt d’arribada, l’entenem com un estímul per continuar innovant i mantenint sempre la qualitat humana que ens defineix. Volem dedicar-lo als nostres pacients, que amb la seva confiança ens motiven a superar-nos constantment.»
Història, tecnologia, experiència i atenció integral
El Centre de Cardiologia Loubad compta amb més de 50 anys de trajectòria. En els seus inicis va estar gestionat per un altre equip mèdic, fins que el Dr. Loubad va assumir-ne la direcció per tal de modernitzar-lo i situar-lo a l’avantguarda de la cardiologia espanyola.
Des d’aleshores, ha incorporat equipament d’última generació i ha abocat en el projecte la seva àmplia experiència hospitalària, especialment en procediments intervencionistes. El resultat és un model d’atenció que combina diagnòstics ràpids, precisió clínica i un tracte humà excepcional.
El centre destaca pel seu enfocament innovador, que es recolza en l’excel·lència professional i la rapidesa en l’atenció. Un exemple d’això és el servei Cardiocheck, que permet realitzar una revisió cardiològica completa en una única visita, amb totes les proves necessàries i entrega immediata de resultats.
Quan el diagnòstic ho requereix, l’equip del Dr. Loubad realitza intervencions cardíaques complexes —com procediments coronaris, marcapassos o ablacions— a l’Hospital General de Catalunya, cosa que garanteix un control integral del pacient i una continuïtat assistencial exemplar.
Aquesta capacitat d’oferir una atenció completa, des del diagnòstic fins a la intervenció i el seguiment, ha convertit el centre en un dels més ben valorats pels pacients i ha sigut clau per a l’obtenció d’aquest nou reconeixement.
Amb aquest nou reconeixement com a Millor Centre de Cardiologia d’Espanya 2025, el Centre de Cardiologia Loubad reafirma el seu lideratge i la seva vocació de servei. El seu model combina la més alta especialització mèdica amb una atenció humana i empàtica, demostrant que l’excel·lència tècnica i la calidesa personal poden anar de la mà. «L’excel·lència mèdica només té sentit si es tradueix en benestar i esperança per a les persones. Aquest és, i continuarà sent, el nostre compromís», assegura el Dr. Akram Loubad.
Reptes de futur
La cardiologia viu un moment de gran avenç científic i tecnològic, i el Centre de Cardiologia Loubad es manté a l’avantguarda gràcies a la seva aposta per la formació contínua i la inversió en tecnologia.
El Dr. Loubad destaca tres grans desafiaments per al sector: mantenir l’actualització tecnològica, reforçar la prevenció cardiovascular i millorar la coordinació multidisciplinària per oferir un abordatge integral del pacient.
En aquesta línia, el centre es troba en plena expansió amb l’obertura d’un nou espai a l’Hospital General de Catalunya, que permetrà augmentar la capacitat assistencial i oferir una infraestructura d’avantguarda.
Excel·lència, experiència i compromís
El Centre de Cardiologia Loubad, referent en innovació i atenció humana, lidera l’excel·lència mèdica a Espanya
«Aquest premi és un honor i una gran responsabilitat. Reflecteix el treball i la dedicació de tot el nostre equip», que cada dia s’esforça per oferir la millor atenció cardiològica possible»
«L’excel·lència mèdica només té sentit si es tradueix en benestar i esperança per a les persones. Aquest és, i continuarà sent, el nostre compromís.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
- L'exactor de Disney Channel David Henrie, enamorat de Montserrat: «S'ha guanyat un lloc en el meu cor»
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- Gósol ja té data per a la consulta popular sobre el canvi de província
- Així serà el Nou Congost del futur: 1.500 places més, la superfície augmentarà un 45%, botiga i restaurant sempre oberts
- Polèmica per la presentació del disc de Rosalía al MNAC: Sixena sol·licita la suspensió de l'acte per evitar «malmetre les pintures»
- El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'