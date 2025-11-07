CANVI FISCAL INESPERAT
Hisenda obre la porta a noves deduccions en l’IRPF per cancel·lar la hipoteca després de vendre una vivenda comprada abans del 2013
Una resolució del TEAC modifica el criteri aplicat fins ara i permetrà reclamar devolucions als que van destinar part dels diners de la venda a amortitzar el seu préstec hipotecari
Marcos Rodríguez
Hisenda fa un gir a una de les deduccions més emblemàtiques de l’IRPF. Tal com va avançar El País, el Ministeri d’Hisenda permetrà ara que els qui van comprar la seva vivenda habitual abans del 2013 i la van vendre utilitzant part d’aquests diners per cancel·lar la hipoteca puguin tornar a aplicar-se la deducció per inversió en vivenda habitual.
El canvi es recolza en una recent resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC),d’onze pàgines, que unifica criteri després d’anys de resolucions contradictòries entre tribunals regionals i superiors. Segons el dictamen, quan un contribuent ven la seva vivenda habitual i destina una part del preu obtingut a saldar el préstec que la gravava, aquesta amortització podrà incloure’s a la base de la deducció, sempre que es compleixin els requisits previstos en el règim transitori vigent des del 2013.
Un criteri que corregeix anys d’incertesa
La deducció per inversió en vivenda habitual va ser suprimida fa més d’una dècada, però es va mantenir un règim transitori per als qui ja la disfrutaven. Durant anys, no obstant, Hisenda va interpretar que el benefici fiscal només es mantenia si el contribuent continuava residint a la vivenda i feia pagaments ordinaris de la seva hipoteca. La cancel·lació total del préstec al vendre la casa quedava, fins ara, fora d’aquest marc.
El TEAC considera ara que aquesta interpretació era massa restrictiva. La seva nova resolució obre la porta al fet que milers de contribuents que van ser sancionats o que no es van poder deduir les quantitats amortitzades puguin reclamar la devolució del pagat de més.
És un escenari molt específic que ha de complir amb moltes variables, per exemple, gent amb una hipoteca d’abans del 2013, que vengui la casa i dediqui part dels diners a cancel·lar la hipoteca i que l’any no hagi consumit el seu límit de deducció.
Fonts internes d’Hisenda precisen, no obstant, que es tracta d’«un escenari molt específic que ha de complir moltes variables». És a dir, la mesura no afecta qualsevol operació immobiliària: només els qui van adquirir la seva vivenda abans del 2013, hi van residir com a habitual, i van utilitzar part de l’import obtingut amb la venda per cancel·lar la hipoteca en el mateix exercici fiscal.
Deducció amb límits
El benefici fiscal recuperat té els mateixos límits que el règim transitori: una base màxima anual de 9.040 euros i un percentatge de deducció del 15%, cosa que es tradueix en un estalvi màxim de 1.356 euros per contribuent i any. A més, només podran sol·licitar rectificació els exercicis no prescrits, és a dir, els últims quatre anys.
El nou criteri també servirà com a referència per a les inspeccions futures i unificarà la doctrina administrativa, evitant que l’Agència Tributària i els tribunals regionals mantinguin decisions oposades, com passava fins ara.
Impacte i reaccions
El gir del TEAC ha sigut rebut amb sorpresa en el sector fiscal i jurídic, que veu en aquesta interpretació una oportunitat per revisar declaracions anteriors i un possible alleujament per a moltes famílies que van cancel·lar la seva hipoteca al vendre la seva vivenda habitual. Experts tributaris consultats apunten que el canvi podria tenir un impacte recaptatori rellevant si prosperen les reclamacions massives, tot i que des d’Hisenda confien que l’efecte sigui limitat pel caràcter tan acotat del supòsit.
En qualsevol cas, la decisió marca un precedent important en la interpretació dels beneficis fiscals lligats a la vivenda. I torna al primer pla una deducció que molts consideraven ja part del passat.
