Patatas Bonet: excel•lència i arrels familiars
La primera edició dels Premis Empresarials reuneix a Madrid a una àmplia representació de petites i mitjanes empreses per a reconèixer, mitjançant els 18 guardons lliurats, el seu paper com a motor de progrés. Patates Bonet ha rebut el premi a la Trajectòria i Qualitat del Procés Productiu
BeContent
Des dels camps del Vallès Occidental fins a la consolidació com un dels referents majorista en la comercialització de patata d’alta qualitat, Patatas Bonet ha traçat un recorregut en què la tradició familiar i la millora contínua conviuen en equilibri. La seva història, profundament lligada als valors de treball i compromís de la família Bonet, s’ha convertit en un model d’empresa que aposta per la qualitat, la proximitat amb el client i la innovació sostenible.
Tot i que la constitució oficial com a empresa data del 1971, els orígens de Patatas Bonet es remunten a dues generacions enrere, a Montcada i Reixac, on va començar a forjar-se una manera de treballar que avui és reconeguda i valorada pel sector. La figura d’Arcadi Bonet va ser clau en aquest primer impuls. El seu llegat, basat en l’esforç constant, va marcar el camí d’una empresa que ha sabut adaptar-se sense perdre la seva essència.
Per a Nuri Bonet Font, actual propietària i gerent, el secret està a haver mantingut intactes aquests valors inicials i haver sabut adaptar-los a un context cada vegada més exigent. "Va ser aquest treball i dedicació inicials els que ens van permetre obrir-nos un lloc en el mercat, establint les bases del prestigi i el renom que avui ens caracteritzen", explica.
"Aquest guardó enforteix la nostra credibilitat i reforça la confiança que els clients i el mercat han dipositat en nosaltres"
Diferenciació a través de la qualitat
En un mercat altament competitiu, Patatas Bonet ha sabut construir una identitat pròpia gràcies a tres pilars essencials: la qualitat del producte, el servei personalitzat al client i una marca sòlida recolzada per anys de trajectòria i certificacions del sector.
La qualitat és el punt de partida. La selecció meticulosa de les patates i altres productes agrícoles garanteix un resultat constant i superior. Aquesta atenció al detall no només assegura la satisfacció del client, sinó que també posiciona l’empresa com a sinònim de fiabilitat. A més, el tracte pròxim i el coneixement profund del client els permeten oferir un servei adaptat, àgil i flexible, que reforça la relació comercial a llarg termini. «La qualitat excepcional dels nostres productes, un servei pròxim i una marca sòlida, construïda amb el temps i avalada per certificacions, són el que realment ens diferencia». Aquestes certificacions no són un mer compliment, sinó una expressió del compromís ferm de l’empresa amb l’excel·lència i la seguretat alimentària.
La trajectòria de l’empresa no ha sigut una simple evolució, sinó una constant reinvenció des de la seva arrel familiar cap a una estructura empresarial sòlida, però àgil. Aquest enfocament els permet mantenir els peus a terra, sense perdre de vista les exigències del mercat actual.
"Volem oferir el millor de la terra amb la màxima garantia i servei"
Preparar-se per a un futur canviant
Els reptes que afronta avui el sector de la patata són complexos i nombrosos: l’evolució dels hàbits de consum, la pressió dels productes processats, els elevats costos de producció o els estrictes requisits en sanitat vegetal i seguretat alimentària, entre d’altres. Patatas Bonet ha assumit aquests desafiaments com oportunitats per enfortir el seu model. Aposta pel desenvolupament de productes de més valor afegit que responguin a les noves demandes del mercat i, alhora, redobla la seva aposta per la diferenciació basada en la qualitat suprema i el servei.
La innovació serà clau en aquest camí. L’empresa ja té en marxa una estratègia que contempla la inversió en tecnologia i R+D, amb l’objectiu d’optimitzar els processos logístics, digitalitzar la gestió i explorar noves solucions agrícoles. "Volem explorar nous mercats i canals de distribució, sense perdre mai la nostra essència: oferir el millor de la terra amb la màxima garantia i servei", afirma Nuri Bonet.
La modernització no implica renunciar als valors amb els quals van començar, sinó reforçar-los. Així ho reflecteix també la seva visió comercial, que s’orienta a ampliar la seva presència geogràfica sense sacrificar la qualitat ni el tracte personalitzat que caracteritza la marca.
L’empresa està decidida a mantenir la seva posició com a líder en el sector, però amb un enfocament humà, sostenible i responsable, que permeti projectar el llegat de la família Bonet cap a les noves generacions i mercats.
Sobre Patatas Bonet
Patatas Bonet és una empresa majorista especialitzada en la comercialització de patates d’alta qualitat i altres productes agrícoles seleccionats. Fundada oficialment el 1971, les seves arrels familiars es remunten a dues generacions anteriors a Montcada i Reixac. La seva filosofia de treball es basa en la millora contínua, l’excel·lència en el producte i un servei al client personalitzat. Amb una clara vocació per la innovació i la sostenibilitat, la companyia avança cap a la modernització dels seus processos i infraestructures, amb l’objectiu de consolidar el seu lideratge en el sector agrícola.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
- L'exactor de Disney Channel David Henrie, enamorat de Montserrat: «S'ha guanyat un lloc en el meu cor»
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- Gósol ja té data per a la consulta popular sobre el canvi de província
- Així serà el Nou Congost del futur: 1.500 places més, la superfície augmentarà un 45%, botiga i restaurant sempre oberts
- Polèmica per la presentació del disc de Rosalía al MNAC: Sixena sol·licita la suspensió de l'acte per evitar «malmetre les pintures»
- El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'