Premi a la Trajectòria i Innovació a Refractaris per al Sector del Ciment
Refracta: innovació disruptiva amb mirada global
Amb més de vuit dècades d’història, Refracta ha demostrat que fins i tot en sectors tan específics com el dels materials refractaris per a la indústria del ciment, és possible liderar una revolució. Ho ha fet des de València, amb productes que han canviat les regles del joc en un mercat dominat per grans multinacionals, i una visió estratègica que sempre ha tingut el focus posat més enllà de les nostres fronteres.
BeContent
Pedro Fajardo, president executiu de Refracta, té clar que l’èxit de la companyia resideix en la seva capacitat per anticipar-se. I també en la seva resistència davant l’adversitat. «La visió global continua sent la nostra màxima», afirma amb contundència. Aquesta mentalitat va ser clau, per exemple, durant la crisi financera del 2007, amb prou feines notada en les seves operacions, i també durant la pandèmia, que van superar gràcies a la seva internacionalització. «Tot i que alguns països, sobretot a Europa, implementaven mesures de confinament, altres com la Xina o els Estats Units van reactivar ràpid la seva producció», recorda.
L’estratègia de Refracta ha sigut sempre clara: invertir en automatització i en tecnologia avançada per garantir una qualitat constant i preparar ja la pròxima generació de solucions abans que els competidors aconsegueixin igualar les actuals. «A les nostres instal·lacions és molt complicat fabricar malament», apunta Fajardo, orgullós del nivell d’exigència interna amb què treballa la companyia.
"La visió global continua sent la nostra màxima"
Una història de reinvenció industrial
Refracta va néixer fa 85 anys amb una finalitat molt concreta: cobrir l’escassetat de materials refractaris a l’Espanya autàrquica de la postguerra. Durant dècades va ser una empresa estable, fins que les crisis del petroli i de la siderúrgia als anys 80 i 90 la van posar contra les cordes. La resposta no va ser el tancament, sinó tot el contrari: una transformació profunda basada en l’especialització en el sector cimenter, la investigació, la creació de productes únics i la internacionalització.
Des d’aleshores, l’empresa no només ha resistit, sinó que s’ha convertit en líder global, present en més de cent països. ¿La clau? Una innovació veritablement disruptiva, no evolutiva. «Mentre les grans del sector continuaven millorant gradualment els seus materials, nosaltres vam llançar maons i formigons que van suposar un salt evolutiu», remarca Pedro Fajardo.
La primera gran revolució va arribar amb el formigó PF i el maó R2000, que van marcar un abans i un després en el sector. Avui, més de dues dècades després, Refracta continua sorprenent amb nous productes que permeten importants estalvis energètics a les plantes de ciment, cosa que reforça la seva reputació com a referent en sostenibilitat industrial.
Tecnologia, sostenibilitat i visió de futur
Rebre el Premi a la Trajectòria i Innovació en Refractaris per al Sector del Ciment és, per a l’equip de Refracta, una gran alegria, un suport i una motivació, en paraules del seu president executiu. Un guardó que recolza una manera molt concreta de fer empresa, compromesa no només amb l’eficiència sinó amb el medi ambient.
Els nous desenvolupaments de la companyia suposen una dràstica reducció del consum energètic en els forns de ciment i, amb això, una disminució notable de les emissions de gasos amb efecte hivernacle. Un pas decisiu cap a una indústria més neta i més responsable.
"Volem que els forns de ciment del món siguin més eficients, nets i sostenibles"
Fajardo identifica els principals reptes del sector en el desenvolupament de materials amb menys petjada de carboni, que permetin pràctiques més sostenibles i redueixin l’impacte ambiental. Allargar la vida útil dels productes refractaris és una altra via clau per aconseguir-ho.
A més a més, l’empresa continua explorant noves línies de desenvolupament a través de l’automatització i la robòtica, una aposta que els permet assegurar alts nivells de productivitat i una qualitat gairebé infrangible. «Els nostres competidors miraran de copiar-nos, i aquest ja és el moment de començar a inventar el pròxim producte», explica Pedro Fajardo. I tot i que parla amb modèstia, el pla és ambiciós: redissenyar completament els forns de ciment a tot el planeta. «Volem que siguin molt més eficients, molt més nets i molt més sostenibles per als nostres clients».
Sobre Refracta
Refracta és una empresa valenciana especialitzada en la fabricació de maons i formigons refractaris per a la indústria del ciment. Fundada fa 85 anys, ha sobreviscut a múltiples crisis gràcies a una profunda transformació basada en la innovació, l’especialització i la internacionalització. Actualment, els seus productes disruptius estan presents en més de cent països i es posicionen com a referents en eficiència energètica, durabilitat i compromís ambiental.
