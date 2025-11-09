Enologia entra en la llista de carreres amb més sortides, entre els graus tecnològics i salut
Una enquesta de l'INE revela que l'índex d'inserció laboral de la titulació és del 93,4%, per davant de Biomedicina i Enginyeria Química Industrial
R.Tortosa
Les enginyeries tecnològiques i els graus vinculats a la salut són els estudis que encapçalen les llistes de les carreres amb major inserció laboral, tant a l'Estat espanyol com a escala internacional. Però darrerament hi ha una altra titulació que apareix en les classificacions amb més sortides: Enologia.
Els centres emplaçats a Manresa, tant la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) com la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), inclouen algunes d'aquestes propostes en la seva oferta formativa, la qual cosa els suposa un avantatge competitiu en el sistema acadèmic del país.
Segons una enquesta específica de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'Enginyeria en Electrònica és la millor opció per als estudiants que volen tenir la feina assegurada quan superin l'últim curs a la facultat, ja que compta amb un índex del 97,5%. Desenvolupament de Programari i Aplicacions, Enginyeria Multimèdia (97,4%) i Enginyeria de Telecomunicacions (97,1%) se situen a curta distància, per davant de Podologia (96,9%), Enginyeria d'Organització Industrial i Nanotecnologia (96,7%), Enginyeria Aeronàutica (96,6%), Odontologia (96,4%) i Informàtica: 96,3%.
Tots aquests graus superen Medicina, que té un 95%. I, d'acord amb les dades de l'INE, Enologia (93,4%) seria ara mateix una elecció millor que Enginyeria Química Industrial o Enginyeria Mediambiental (93,3%), Enginyeria de l'Energia (93,2%) i Biomedicina (92,9%).
L'enologia és "la ciència, la tècnica i l'art de produir vi", com explica la federació espanyola d'aquesta indústria. Qui es gradua en aquesta disciplina, reconeguda oficialment a les universitats Rovira i Virgili (Tarragona), Extremadura, Cadis, La Rioja, Valladolid, Còrdova i Castella-la Manxa, està capacitat per supervisar, tant a la vinya com al celler, el cultiu, l'elaboració, l'emmagatzematge, l'anàlisi, la conservació, l'embotellament i la comercialització del vi.
