La Rioja: raons per celebrar un esdeveniment MICE en un destí únic
Infraestructures de primer nivell, cultura, natura i gastronomia es combinen perquè cada trobada professional sigui una experiència inoblidable.
Tradicionalment associem el turisme al plaer, el descans o les vacances. No obstant, cada vegada més viatgers es mouen per raons professionals, combinant negoci amb experiències culturals, gastronòmiques o d’oci en el destí. És el turisme MICE —acrònim de Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions—, un dels segments de més creixement en la indústria turística. De fet, es calcula que una quarta part dels viatges al món ja són per motius professionals, cosa que representa uns 280 milions de persones a l’any.
Espanya ocupa un lloc privilegiat al mapa internacional del turisme MICE, amb ciutats com Madrid i Barcelona entre els principals pols d’atracció. Però més enllà d’aquestes grans capitals, cada vegada més regions aposten per posicionar-se com a destinacions singulars per al viatger professional. I aquí és on La Rioja emergeix amb força, oferint durant tot l’any una combinació difícil d’igualar: infraestructures de primer nivell, com el Palau de Congressos Riojaforum, juntament amb una oferta cultural, natural, gastronòmica i enològica que converteix cada trobada en una experiència única.
Riojaforum, un lloc per a la trobada
Al cor de Logronyo, el Palau de Congressos i Auditori de La Rioja, Riojaforum, és un espai modern i versàtil concebut per acollir congressos, convencions, exposicions i reunions de tot tipus. Amb un auditori principal de 1.223 butaques, una sala de cambra per a 418 assistents, nou sales de reunions multifuncionals amb aforaments de 10 a 360 persones i un espai d’exposició de 5.300 m², les seves instal·lacions compten amb equipament d’avantguarda i una àmplia gamma de serveis que s’adapten a cada necessitat, garantint que cada trobada es desenvolupi amb la màxima eficàcia.
Però Riojaforum no és només infraestructura: la seva ubicació estratègica permet als participants disfrutar d’oportunitats d’escampament i networking informal tant a Logronyo com als seus voltants, afavorint la cohesió i motivació dels assistents. La ciutat, amb la seva excel·lent infraestructura hotelera, comunicacions eficients i una gran oferta cultural i d’oci, constitueix un entorn atractiu, còmode i segur per als que participen en esdeveniments.
A més, a pocs minuts de les sales de conferències La Rioja es desplega en tota la seva esplendor permetent que el temps lliure es transformi en moments únics entre vinyes i cellers centenaris, història i paisatges naturals sorprenents, completant una experiència professional i personal inigualable.
Vi i gastronomia, l’ànima de La Rioja
La Rioja és un referent mundial en tradició i història vinícola i, precisament aquest 2025, celebra el centenari de la seva Denominació d’Origen Qualificada (DOCa). Cada ampolla compta una història que s’estén des de les vinyes fins als cellers centenaris, convidant el visitant a descobrir-la. Més d’un centenar de cellers de la DOCa Rioja ofereixen tastos, veremes participatives i maridatges. A més, espais emblemàtics com el Museu Vivanco a Briones o el Barri de l’Estació a Haro combinen enologia, art i història, creant recorreguts que permeten acostar-se més a la cultura del vi. Entorn del vi giren també algunes de les principals festes i celebracions de la regió, com les Festes de la Verema de Logronyo, la Batalla del Vin a Haro o la del Clarete a San Asensio.
S’uneix al vi una gastronomia excepcional. La Rioja lidera la llista espanyola d’estrelles Michelin per habitant, i sobre la taula es reuneixen productes locals de qualitat insuperable. Parlar de la regió és parlar de les seves verdures, de la cuina d’olla i cullera, de les carns al foc del sarment o de la triperia. I, per descomptat, dels seus famosos pintxos, especialment els del carrer Laurel a Logronyo. Una experiència que es converteix en un suculent al·licient per a qualsevol congrés o reunió de treball, on el paladar també disfruta de l’excel·lència del destí.
Història i patrimoni cultural
¿Sabia que les primeres paraules en castellà es van escriure a La Rioja? Van aparèixer en els marges d’un còdex, anotades per un copista que treballava als monestirs de Yuso i Suso, a San Millán de la Cogolla. Aquesta és només una de les sorpreses que guarda la regió, on el visitant pot, en un autèntic viatge en el temps, descobrir petjades de dinosaures, jaciments romans a Calahorra o Alfaro, i castells medievals com els de Clavijo, Briones o Sajazarra. A més, el Camí de Santiago travessa La Rioja, deixant al seu pas esglésies, ermites i monestirs com el de Santa María la Real de Nájera o Valvanera, custòdia de la patrona de La Rioja.
Experiències a la natura
El pas de les estacions transforma el paisatge de La Rioja i les oportunitats de disfrutar de la natura. A la tardor, ¿per què no sobrevolar en globus els mars de vinyes que cobreixen la regió? A l’hivern, Valdezcaray obre les seves pistes d’esquí. Amb la primavera arriba el moment d’explorar el terreny a peu, amb bicicleta o a cavall, descobrint les cascades de Puente Ra, les llacunes glacials d’Urbión o els aiguamolls d’Alfaro. I a l’estiu, els embassaments i rius de La Rioja es converteixen en l’escenari ideal per practicar esports nàutics durant el dia i, a entrada de fosc, observar un dels cels estrellats més nets d’Europa.
Territori petit, grans propostes
La Rioja, sent la més petita de les comunitats autònomes de la Península, es posiciona com un destí enorme en turisme MICE. Des de Riojaforum, celebrar un esdeveniment aquí no només significa disposar d’instal·lacions de primer nivell, sinó també viure experiències que combinen treball, cultura, natura i gastronomia. Tot això contribueix directament a l’èxit de la trobada: motiva els participants, facilita el networking i garanteix que cada congrés o reunió es converteixi en una cosa memorable.
