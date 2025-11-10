ALDI inicia la campanya de Nadal amb el 70% de les seves joguines per menys de 10 euros
L’empresa posa a disposició dels seus clients més de 550 propostes per a totes les edats, un 44% de les quals són noves o redissenyades.
Tres de cada deu catalans afirmen en un informe que consideren el supermercat com un canal clau en la compra de joguines.
B.C.
El Nadal comença a treure el cap i més val ser previsor. Per això, ALDI ja ha presentat una col·lecció de més de 550 joguines, de les quals més del 70% tenen un preu igual o inferior als 9,99 €. La nova gamma, que combina qualitat, sostenibilitat i preus a l’abast de totes les llars, va arribar a les botigues el passat 5 de novembre.
Segons explica la companyia, es tracta d’una gamma de joguines per a totes les etapes i moments del joc, des de la primera infància fins als adults que gaudeixen jugant en família. Enguany, gairebé la meitat de l’assortiment són novetats o redissenys, amb un 26% de productes totalment nous i un 18% actualitzats per adaptar-se a les tendències actuals.
Dins d’aquest assortiment renovat, la gamma s’organitza en quatre grans categories: blocs, fusta, fantàstics i Montessori, que combinen diversió, aprenentatge i preus baixos. Amb això, ALDI reforça el seu compromís d’oferir una col·lecció de qualitat i a l’abast de totes les llars, amb propostes pensades per gaudir i compartir en família.
Joguines educatives i sostenibles de qualitat
Segons l’'Informe sobre la compra de joguines a Espanya 2025' d’ALDI, més de la meitat de les famílies tenen en compte que les joguines incloguin un component educatiu i el 44% dels catalans prioritza els materials sostenibles, com la fusta.
ALDI reuneix totes dues característiques en la seva col·lecció: joguines que ensenyen i que són de fusta. Entre elles destaquen la cuineta 360º (44,99 €) i els taulers educatius Montessori (9,99 €), tots dos de fusta certificada FSC, pensats per estimular la imaginació i la motricitat dels més petits.
El mateix informe indica que les famílies espanyoles destinaran una mitjana de 173,74 € a la compra de joguines aquest Nadal, i que el 63% de les famílies avança la compra almenys un mes abans de les festes. En concret, els catalans ho fan per trobar millors preus (62%) i assegurar-se les joguines desitjades sense angoixes (56%).
Aquesta tendència reflecteix que les famílies planifiquen cada vegada més les seves compres, amb un clar interès per aprofitar les millors ofertes. Les dades mostren un comportament cada cop més planificat i orientat a l’estalvi, on el preu i l’anticipació marquen les decisions de compra.
El supermercat, protagonista en la compra de joguines
L’informe també destaca el paper del supermercat com a canal clau en la compra de joguines. Tres de cada deu catalans afirmen adquirir-les en aquests establiments, i el 76% considera que el preu és un factor determinant, juntament amb la bona relació qualitat-preu i la qualitat dels productes (76%). A més, una de cada deu llars espanyoles destina més de la meitat del seu pressupost per a joguines al supermercat, cosa que consolida aquest canal com a referent per a les compres nadalenques.
En aquest context, ALDI es consolida com una de les opcions preferides per les famílies espanyoles: el 62% coneix la seva gamma de joguines i més d’un terç n’ha comprat alguna a les seves botigues.
