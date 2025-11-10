El Bages és la comarca de Barcelona on més creix el turisme a l’estiu
La presència de visitants augmenta el 20% els mesos de juliol i agost i també s’incrementa al Berguedà (15,6%) i al Moianès (10,4%)
El Bages va acollir aquest estiu el 20,9% més de viatgers que a l’estiu del 2024, una tendència similar a la registrada a la resta de comarques d’interior de la província de Barcelona. En comparació amb l’estiu de l’any anterior, l’increment més elevat a la comarca va tenir lloc al mes de juliol, amb un increment del 30,3%, un augment que dobla el del mes d’agost, segons l’informe de Balanç de l’activitat turística a l’estiu 2025, elaborat pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona (LABturisme).
Segons l’estudi, el Bages és la comarca de la demarcació de Barcelona on més ha crescut d’un any a l’altre l’activitat turística, només per darrera de l’Alt Penedès (23,4%). A la resta de comarques de la Catalunya central també s’han experimentat creixements: del 15,6% al Berguedà i del 10,4% al Moianès.
Dades per comarques
En relació a l’estiu del 2024, el nombre de places disponibles ha augmentat a l’Anoia (+8,5%) i al Bages (+16,5%), però s’ha reduït al Berguedà (-2,8%) i a la comarca del Moianès (-0,5%). Segons l’estudi de la Diputació, en el cas del Bages, es registrava un increment molt notable de la capacitat hotelera (+36,6%), mentre es reduïa mig punt la de turisme rural. Al Berguedà, el nombre de places ofertades era menor que el 2024: tant en hotels (-0,4%) com en turisme rural (-1,6%), tot i ser la comarca de la demarcació amb l’oferta més alta en aquest últim segment, amb unes 1.400 places.
L’Anoia també experimentava creixements en l’oferta, tant en hotels (16,4%) com en turisme rural (1,6%), mentre al Moianès es reduïa la primera (-3%) i augmentava lleugerament la segona (0,1%).
Als hotels, el nombre de viatgers creixia el 21% al Bages i també ho feia el de pernoctacions (35,7%). Un increment que també experimentava el Berguedà (20,4% més de viatgers i 7,1% més de pernoctacions) i a l’Anoia (15,6% més de visitants i 9,2% més de pernoctacions). Al Moianès, creixia el de viatgers (24,6%), però queien el 14,9% les pernoctacions. Quant a les nits en aquests establiments, el Moianès registrava la xifra mitjana més baixa de la demarcació, 1,64, mentre se superaven les dues nits tant al Berguedà (que queia l’11,1% respecte de l’any anterior) com al Bages i l’Anoia, on s’experimentaven increments percentuals en relació al 2024.
En conjunt, la taxa d’ocupació als hotels del territori (el percentatge de places ocupades sobre el total de l’oferta disponible) registrava una lleugera pèrdua al Bages (-0,4 punts percentuals) i més elevades a l’Anoia (4,4 punts) i al Moianès (5,4 punts), mentre augmentava 3,7 punts al Berguedà. En percentatge, el Berguedà superava per poc el 50%, mentre al Bages i a l’Anoia quedava a l’entorn del 60%. Al Moianès, l’ocupació era inferior al 50%.
Als càmpings del Berguedà, el nombre de viatgers s’incrementava el 16,7% però queia l’1,1% el de pernoctacions. També ho feia la mitjana d’estada (-15,3%), que quedava per sota de les 4 nits.
Quant al turisme rural, el Bages a fer un increment superior al 20,4% en viatgers, per sobre dels 2.500 en total, però rebaixava el 5% el nombre de pernoctacions. El Berguedà reculava en nombre de viatgers (-0,8%) i també en pernoctacions (-0,7%), que alhora baixaven a l’Anoia (-12,9%) i al Moianès (-4,3%), tot i que aquestes dues comarques incrementaven el seu nombre de viatgers en aquesta tipologia d’establiments turístics: el 8,3% a l’Anoia i el 6,6% al Moianès.
Quant als allotjaments no tradicionals (majoritàriament, pisos turístics), el nombre de propietats feia un lleuger increment al Bages (1,2% al juliol i 4,7% l’agost), però queia substancialment tant al Berguedà com a l’Anoia i al Moianès. El grau d’ocupació (per places visibles), fregava el 50% al Bages al juliol i s’enfilava fins al 60% a l’agost, amb un increment general de dos dígits. Al Berguedà l’ocupació només superava el 50% a l’agost, però amb una reducció de gairebé dos punts respecte de l’any anterior.
Pel que fa a la procedència dels turistes, l’Anoia era, de la Catalunya central, la comarca amb més percentatge de forans, el 33,5%. Al Bages, aquest percentatge es reduïa fins al 33,2% i queia fins al 18,8% al Berguedà i al 17,3% al Moianès.
Les dades a la demarcació
En conjunt, a la demarcació de Barcelona 6 de cada 10 turistes que la van visitar durant el període estival són estrangers, una tendència en alça que constata el mateix informe. El mercat francès segueix sent el principal emissor però perd pes i els països de procedència es diversifiquen. El turisme a l’Entorn de Barcelona, que correspon a la província de Barcelona menys el Barcelonès, creix un 9,3%, 5 punts per sobre de la mitjana catalana (2,7%), amb un total d’1,37 milions de viatgers.
El turisme internacional ha augmentat el 12%, fins als 828.537 viatgers. Si bé França continua sent el principal mercat forà (amb un de cada 4 visitants), perd pes en favor d’Alemanya (13,4%) i Països Baixos (12,9%). Regne Unit (9,5%) és el quart emissor, però perd importància respecte dels últims dos anys. Itàlia (4,8%) i l’àrea d’Estats Units i Canadà (3,9%) també són mercats destacats. En el mercat intern, la principal procedència a l’Entorn de Barcelona és el mercat català (77,7 %), seguit de Madrid (5,2 %), el País Basc (3,0 %).
Pel que fa al nombre total de pernoctacions (4,95 milions) puja l’1,5% respecte a 2024 i supera també el 4,70 milions de 2023. Un 75% dels viatgers ha escollit un establiment hoteler com a allotjament, un 6,1% més que fa un any. L’Entorn de Barcelona és la tercera destinació espanyola en quant a la demanda en aquesta tipologia d’allotjament que més ha crescut en comparació, només per darrere d’Alacant (7,2%) i Cadis (6,4%).
El pes dels càmpings sobre el total dels allotjats a l’Entorn de Barcelona és menor però la seva demanda creix en un 23,7%, el creixement més elevat entre les destinacions espanyoles amb major oferta d’establiments de càmping i molt per sobre de la mitjana espanyola, que disminueix un 0,3%. Es registren estades més llargues que l’any anterior al Maresme i al Garraf (5,8 i 6,3 nits respectivament). En canvi, el turisme rural, que augmenta a tota Espanya amb una mitjana de l’1,9%, baixa a la demarcació en un 5,1%.
Perfil del visitant a l’estiu
L’informe revela que el visitant viatja majoritàriament per motius d’oci (65,8 %); un 50% ho fa amb parella i és la primera vegada que visita les comarques de Barcelona, i gairebé el 60 % utilitza el vehicle privat per arribar a la destinació. Entre les activitats més populars, hi ha les compres (47,1 %), les visites culturals (que pugen fins al 43,9 %) i anar a la platja (36,5 %).
La despesa declarada per persona a l’estiu del 2025 és de 710 euros, el 4,3 % més baixa que el 2024, però per sobre de la registrada el 2023. La partida que ha registrat una disminució més significada és el transport (-8,8 %). També s’ha reduït el pressupost que els turistes destinen a l’allotjament (-3,7%) i menys a l’estada (-0,9%).
El preu de l’allotjament s’ha incrementat en les principals categories, però d’una forma més accentuada els dels càmpings (+18,8 %), amb un valor mitjà que frega la xifra de 2023 (32,3 € per parcel·la). També puja el preu dels establiments de turisme rural (+9,4 %, recuperant el preu de 2023, de 95 € per habitació ocupada) i, en menor mesura, el dels establiments hotelers (+0,6 %, desprès dels augments continuats dels últims anys). Aquest preu s’ha situat enguany en els 117,6 euros per habitació ocupada.
Pel que fa a l’oferta d’allotjament no tradicional (resta d’establiments no classificats com a establiments hotelers, càmpings o turisme rural), l’oferta a l’Entorn de Barcelona és enguany de 8.000 propietats i 52.000 places, menor que l’estiu de l’any passat. Aquests allotjaments han registrat una ocupació mitjana d’entre el 40 i el 60% durant l’estiu.
