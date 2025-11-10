Es duplica el nombre d’empreses a inspeccionar per la campanya de Black Friday
Consum fa el seguiment del preu de 10.000 productes de diversos sectors, un 300% més que el 2024
Albert Hernàndez (ACN)
El Departament d’Empresa i Treball ha multiplicat gairebé per dos les empreses a inspeccionar de cara a la campanya de Black Friday d’aquest 2025 (28 de novembre) respecte a 2024. En total, s’estan controlant 155 companyies del sector de l’electrònica, d’articles de roba i complements i productes per a la llar amb la finalitat de detectar casos de publicitat enganyosa en els preus i competència deslleial. D’aquest total, algunes ja van ser investigades l’any passat. L’Agència Catalana del Consum supervisa 100 companyies de venda en línia, mentre que la Direcció General de Comerç en vigila 55, tant físiques com per Internet. A més, Consum fa el seguiment del preu de 10.000 articles seleccionats prèviament, un 300% més que el 2024.
El director de l’Agència Catalana del Consum, Isidor Garcia, ha assenyalat que “la regla fonamental” és que el gènere que s’ofereixi ha de contenir el preu antic i el de la rebaixa, i no es pot haver modificat en els 30 dies anteriors a la venda. Per aquest motiu, ha explicat que s’estan revisant els imports de fa dos mesos de 10.000 articles seleccionats prèviament per detectar si hi ha increments i que, posteriorment, es venen com a descomptes.
Garcia considera que aquesta seixantena de dies és “el marge de maniobra raonable” i ha posat el focus en la venda en línia, ja sigui a través de pàgines web o plataformes, perquè “és el paradigma per aquestes dates”. El director de Consum ha recordat que les sancions, en el cas d’incomplir el codi, poden arribar fins a 100.000 euros. En canvi, en l’àmbit de Comerç és fins a 20.000.
El director ha convidat els usuaris a fer comparatives de preus, controlar el sistema de pagament perquè sigui fiable i ha recordat al consumidor que “té dret a retornar el producte durant els 14 dies següents de manera gratuïta”.
Quarantena d’expedients el 2024
El Departament d’Empresa i Treball va obrir 45 expedients sancionadors pel Black Friday de l’any passat perquè havien incomplert la normativa, quatre més que el 2023. D’aquest total del 2024, la Direcció General de Comerç va iniciar 28 processos per competència deslleial, dels quals 21 s’han resolt amb una multa que s’ha enfilat fins a un import global de 175.560 euros.
Per la seva banda, l’Agència Catalana de Consum ha impulsat 17 informes sancionadors que, per ara, s’estan tramitant. El director ha destacat la importància d’aquests procediments, especialment si es tracta “d’empreses que ja van ser objecte d’inspecció” en altres campanyes. Garcia ha dit que si aquestes novament acabessin amb multa seria “un factor agreujant” a l’hora d’imposar la quantia econòmica.
