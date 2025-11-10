Sateliot inaugura a Barcelona el primer Centre Europeu de Desenvolupament de satèl·lits 5G
La companyia és pionera en connectar a internet dispositius IoT i mòbils en zones sense o amb baixa cobertura
Pau Cortina (ACN)
L’operador català de telecomunicacions Sateliot, confundat el 2018 pel manresà Jaume Sanpera, ha inaugurat aquest dilluns el primer centre europeu de desenvolupament de satèl·lits 5G, a Barcelona. L’empresa estrena nova seu a tocar de la plaça Cerdà, des d’on ja està desenvolupant una nova generació de satèl·lits més grans i capaços de connectar no només dispositius IoT -internet de les coses- sinó també telèfons mòbils amb serveis de dades, veu i vídeo, com “una torre 5G a l’espai”, tal com ho han descrit des de la companyia.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat aquest matí les noves instal·lacions de l’empresa i ha felicitat la companyia per treballar en una tecnologia “al servei del bé comú” que “millora el nostre nivell de vida”.
