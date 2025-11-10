Premis Regió7 | Marta Marrugat Copropietaria de Bo de Bebò
"El plat cuinat ha passat a ser una solució habitual"
La companyia santvicentina Bo de Debò serà guardonada amb el Premi Empresa
Cofundadora i gerent de Bo de Debò, Marta Marrugat recollirà el guardó empresarial dels Premis Regió7. Des de Sant Vicenç de Castellet, la companyia elabora plats cuinats de qualitat, apostant per la proximitat, la sostenibilitat i la creació de llocs de treball al territori. Amb gairebé trenta anys de trajectòria, Bo de Debò ha crescut sense renunciar als valors de l’artesania i la confiança. La gala de lliurament de premis serà el proper dimarts 11 de novembre a les 7 del vespre al teatre Kursaal de Manresa. L'entrada és gratuïta, però cal reservar el seient a través del web del Kursaal.
Què representa per a vostè i per a l’empresa aquest premi?
Per nosaltres és molt significatiu que Regió7 hagi pensat en nosaltres. Aquest premi és un homenatge a un treball d’equip fet amb passió, dedicació i esforç. Dins l’àmbit local té un valor especial, perquè reconeix una trajectòria arrelada al territori i feta amb molta implicació personal.
Com neix Bo de Debò i quina inspiració hi havia darrere el projecte?
Venim d’una família vinculada de sempre al sector agrícola i ramader, i això ens va donar una mirada molt propera a l’alimentació. L’any 1998 vam crear Bo de Debò perquè vam veure que el plat cuinat tindria cada vegada més importància: la gent buscava temps per a l’oci i la família, però sense renunciar a menjar bé. Vam néixer amb la voluntat de fer plats cuinats que recordessin els de casa, amb ingredients de qualitat. D’alguna manera, vam voler cobrir una necessitat de mercat i, alhora, contribuir al desenvolupament de la comarca, generant llocs de treball i col·laborant amb proveïdors, clients i estudiants de l’entorn.
En aquests gairebé 30 anys, com ha evolucionat el sector de l’alimentació preparada?
Ha canviat moltíssim. Abans la gent dedicava molt més temps a cuinar; ara vol aprofitar el temps lliure per gaudir com vulgui. El plat cuinat ha passat a ser una solució habitual, i el consumidor és molt més exigent: vol qualitat, vol saber què menja i vol mantenir el plaer de manjar bé. El sector està en creixement constant i cada cop hi ha més empreses especialitzades. Avui comprar un plat cuinat és un gest normal dins la compra setmanal, però per nosaltres la qualitat continua sent essencial: volem que el client pugui dir que aquell plat el podria haver fet ell mateix a casa.
Com es manté la qualitat i l’esperit artesanal en un procés de producció tan ampli?
Amb molt de control i molta proximitat al procés. Tenim uns estàndards de producció molt rigorosos i estem a sobre de cada fase. Des de l’entrada de matèries primeres fins al producte final, tot passa per diversos filtres interns de qualitat. La clau és combinar tecnologia amb sensibilitat artesanal: controlar els processos sense perdre el gust i l’essència del plat fet a mà.
Què distingeix Bo de Debò d’altres marques del sector?
La diferència principal és la nostra trajectòria i el compromís amb la qualitat. Som una empresa amb valors molt clars: treball en equip, responsabilitat, esforç i proximitat. Ens impliquem molt en tot el procés i no deixem res a l’atzar.
El vostre creixement ha anat de la mà d’una aposta per la sostenibilitat. Com la poseu en pràctica?
Treballem per reduir l’impacte ambiental i potenciar l’economia local. Apostem per proveïdors de proximitat, invertim en noves tecnologies més eficients i promovem la formació de joves talents del territori. Volem créixer d’una manera responsable, contribuint al benestar de la comarca i de les persones que hi viuen.
Què va suposar la reconstrucció de la planta el 2020 després de l’incendi?
Va ser un cop molt dur. De cop i volta et veus davant la possibilitat de perdre tot el que has construït. Però vam decidir aixecar-nos immediatament. Vam rebre molt de suport per part dels clients i de la societat, i vam treballar perquè la marca continués present als lineals. Tenim tres naus i es va cremar la principal; ens vam reorganitzar i vam continuar produint. Bo de Debò no podia desaparèixer del mercat, i aquell esperit ens va fer més forts.
Amb més de 300 treballadors, la majoria de la comarca, com es gestiona el factor humà dins l’empresa?
Per nosaltres les persones són el centre. El departament de recursos humans vetlla perquè hi hagi un bon clima laboral, i sabem que retenir el talent és un repte diari. Ens esforcem per crear condicions de treball estables i un entorn on tothom se senti part del projecte. L’equip és el nostre principal actiu.
Quins són els reptes o projectes de futur per a Bo de Debò?
Volem continuar creixent, innovant i generant oportunitats per al territori. Ens motiva seguir fent productes de qualitat, incorporant noves tecnologies i obrint camins que permetin que la marca continuï sent un referent d’alimentació de confiança.
Què li agradaria que el consumidor pensés quan veu o tasta un producte vostre?
Que l’agafa amb total confiança. Que sàpiga que darrere d’aquell plat hi ha dedicació, qualitat i compromís. Que senti que menja bé i que d’una forma està contribuint a la projecció econòmica del nostre territori.
