Tens gallines a casa? El Ministeri prohibeix tenir-les a l'aire lliure a partir d'aquest dilluns en 224 municipis catalans per evitar contagis
La mesura també afecta zones de Galícia, Andalusia i Castella i Lleó
María Jesús Ibáñez
El Govern espanyol exigeix, des d'aquest dilluns ja sense excepcions, que totes les aus de corral estiguin en un recinte tancat a les zones d’alt risc per aquesta malaltina. L'objectiu de la mesura, que afecta 224 municipis catalans (tant a granges com a particulars que tenen, per exemple, gallines a casa), és evitar la propagació de la grip aviària, segons ha informat el Ministeri d’Agricultura després de l'augment dels brots arreu d’Europa i de diversos casos detectats en diferents punts de l’Estat.
Els territoris sota vigilància especial són zones de Catalunya, Andalusia, Castella i Lleó i Galícia. A la resta del país, el departament de Luis Planas ha instat les autoritats a reforçar la vigilància passiva i la bioseguretat tant com sigui possible, com ja es fa des del gener passat, quan es van encendre les primeres alertes.
Mesures preventives
Aquestes mesures, de caràcter preventiu, inclouen, entre d’altres, proporcionar aigua a les aus de corral de dipòsits als quals no hagin pogut accedir aus salvatges, llevat que aquesta aigua hagi estat degudament tractada per garantir la inactivació de possibles virus d’influença aviària. També queda restringida la cria d’ànecs i oques juntament amb altres espècies.
Augment dels casos
L’enduriment de l’ordre ministerial del passat 20 de gener —que ja contemplava limitacions per als criadors de gallines a l’aire lliure— s’adopta després que el nivell de risc hagi augmentat significativament les darreres setmanes amb l’arribada de les baixes temperatures a Europa.
El ministeri recorda en el seu nou dictamen que hi ha un nombre creixent d’infeccions entre aus salvatges i domèstiques al nord i al centre del continent.
De fet, les mesures que s’aplicaran a Espanya segueixen ordres de confinament similars adoptades a Irlanda, França i el Regne Unit en les darreres setmanes.
Segons el Sistema d’Informació de Malalties Animals (ADIS) de la Unió Europea, entre l’1 de juliol i el 5 de novembre s’han notificat 139 focus en aus de corral, 708 en aus salvatges i 33 en aus en captivitat a tot Europa.
L’última actualització del Ministeri d’Agricultura espanyol parla de 14 focus detectats en explotacions ramaderes aquest 2025, dels quals set a Valladolid —la província més afectada—, dos a Huelva, dos a Toledo, i finalment un a Badajoz, un a Guadalajara i un a Madrid.
Des de l’inici de l’actual temporada (l’1 de juliol) i fins ara, s’han detectat 51 focus en aus salvatges a Andalusia, Extremadura, Galícia, Astúries, Cantàbria, País Basc, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Madrid i Catalunya, i tres focus en aus en captivitat al País Basc, Andalusia i Comunitat Valenciana.
Efecte en els preus
Encara que no directament, els productors asseguren que la situació provocada per la grip aviària està tenint un clar efecte sobre el preu dels ous, que acumulen una pujada de gairebé un 16% des de començament d’any, segons l’última dada de l’IPC.
L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) xifra aquesta pujada en un euro més per dotzena en el cas dels ous mitjans.
En qualsevol cas, aquesta decisió comporta la suspensió temporal de la producció d’ous camperols a Espanya, una categoria que es ven a preus més elevats que els produïts en recintes tancats.
