Circulació interrompuda a l'R4 entre Torre Baró i la Sagrera per una incidència
Els viatgers tenen les línies de metro com a alternativa
ACN
Barcelona
