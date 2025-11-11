Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Circulació interrompuda a l'R4 entre Torre Baró i la Sagrera per una incidència

Els viatgers tenen les línies de metro com a alternativa

Passatgers esperant un comboi

Passatgers esperant un comboi / Arxiu

ACN

Barcelona

ACN Barcelona - L'R4 està interrompuda entre les estacions de Torre de Baró i la Sagrera per una incidència tècnica a la infraestructura, segons ha informat Renfe. Els viatgers tenen com a alternativa les línies de metro.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents