La gala dels premis de Regió7 celebra el talent del territori en un Kursaal ple
El president de la Generalitat, Salvador Illa, presideix una vetllada en què la Catalunya central aplaudeix les seves virtuts
Quan retenir talent és un dels lemes que mou avui les polítiques locals i esdevé una exigència de les empreses per guanyar competitivitat, Regió7 ha premiat aquest dimarts aquest talent local que ha de ser el motor del creixement. La nova edició dels premis d'aquest diari, que just compleix el seu primer quart de segle d’història, ha tornat a posar damunt la taula arguments perquè el territori es consideri en les millors condicions per ser competitiu i per creure en el futur.
En un teatre Kursaal de Manresa ple, els premiats han fet gala del seu compromís amb el territori, alhora que han aportat esperança per al futur local en un moment de sotsobra global. Mentre hi hagi personalitats amb trajectòries tan distingibles com la dels guardonats per Regió7, la Catalunya central té motius per afrontar els reptes amb confiança.
Presidida pel president de la Generalitat, Salvador Illa, Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica (grup editor de Regió7), i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, la gala ha aplegat una nombrosa representació de la classe política i del teixit empresarial, social, cultural i esportiu d’aquestes comarques. L’acte, conduït per la periodista de Regió7 Queralt Casals, i en què hi ha hagut temps per escoltar les veus dels cantants i músics que fan possible la Nit de Musikaals, s'ha organitzat amb el patrocini de CaixaBank, Endesa, l’Ajuntament de Manresa, Etalentum, Volvo Motorcat Premium, Link&Co-Grup Bassols i el Consell Comarcal del Bages, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Enguany els vuit premiats han estat l’enginyer Jordi Ribas (premi Ambaixador), la física Sara Figueras (premi Ciència i Tecnologia), el CAE (premi Actius Socials), l’empresa de menjars preparats Bo de Debò (premi Empresa), la companyia artística Teatre Mòbil (premi Cultura), el filòleg Jordi Badia (premi Comunicació), la cursa de bicis clàssiques berguedana Portal Attack (premi Esport) i la saxofonista Aina López Pla (premi Tendències).
El primer a pujar a l’escenari ha estat Oriol Rego, creador de la Portal Attack i CEO de l’esdeveniment, que ha recollit el guardó de mans del secretari general d’Esports de la Generalitat, Abel Garcia. Rego ha afirmat que el guardó és un reconeixement al treball en equip i a la voluntat de fer d’on vivim un lloc millor». Un premi que ha fet extensiu als voluntaris i als participants i «als que hi creuen».
El premi Empresa l'ha recollit de Moritz Castejón, director d’Empreses de CaixaBank a Manresa, Marta Marrugat, gerent de Bo de Debò. En el seu parlament, Marrugat ha dit que el premi ho és «a l’esforç i a l’exigència. A 30 anys d’història i a 80 anys de tradició familiar». A un projecte «compromès amb la qualitat i el producte» i que «contribueix al creixement sostenible de la comarca».
Eloi Hernández, president del Consell Comarcal del Bages, ha lliurat el premi Comunicació al callussenc Jordi Badia, escriptor i divulgador, que ha confessat que Regió7 «és el diari de la meva vida». El seu germà Joan, que va morir el 2021, en va ser «el seu primer subscriptor», ha recordat. Un diari Regió7, que «fa país sense escarafalls». El premi, ha dit, ho és « a la llengua», i a la seva «dèria per divulgar el català» que va iniciar 43 anys enrere. «Vull que aquesta llengua se salvi», però que sigui una llengua «rica i plena que s’ha de fer servir sense complexos», ha conclòs Badia, que s'ha acomiadat enmig d’un enorme aplaudiment.
La gerent de Regió7, Sandra Espinal, ha lliurat el premi Tendències a Pep López, que l'ha recollit en nom de la seva filla, la manresana Aina López. En un vídeo des de Boston, on resideix, la jove saxofonista ha explicat com s’ha fet realitat el seu «somni» (fruit d’una "curiositat"): estudiar musica afroamericana a la prestigiosa Berklee College of Music.
El premi Actius Socials l'ha donat el conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll, a Jordi Lorente, president del CAE (que ha fet un al·legat d'un lleure "no consumista") i Ignasi Muncunill, director de l’entitat, que ha assegurat que rebre el guardó serveix «per mirar enrere». El premi és «col·lectiu», ha insistit Muncunill; també ho és per a totes les persones que n’han format part i les que l’impulsen avui, ha afegit. Un guardó que ha de ser «un estímul per continuar endavant».
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha lliurat el premi Cultura a Teatre Mòbil. L'han recollit Atilà Puig i Jordi Girabal. Amb bon humor, els dos actors han compartit el premi amb el cofundador de la companyia, Marcel Gros, amb Marc Fons i amb Jordi Vilà Zapata, el seu primer director, a més de amb tot el seu equip professional.
El premi Ambaixador l'ha donat Marta Marín, directora d’Etalentum a l’Anoia i el Bages, al manresà Jordi Ribas. El vicepresident corporatiu de Microsoft IA ha recordat com va començar la seva passió per la tecnologia amb els primer ordinadors que van arribar a l’escola la Salle de Manresa. Ribas ha volgut compartir el guardó amb els seus amics manresans d'infantesa, i amb els seus pares, que li van ensenyar a "ser honest, generós i treballar sempre per tirar endavant".
El darrer guardó l'ha lliurat el president Illa a la solsonina Sara Figueras. En el seu parlament d’agraïment, Figueras ha celebrat rebre el premi en la 30a Setmana de la Ciència. I ha destacat que es tracta d'un "premi de proximitat, que posa en valor la mirada femenina en la ciència i la tecnologia al servei de la societat". Figueras ha insistit haver dedicat la seva trajectòria a desenvolupar un coneixement científic "que serveixi per elaborar polítiques públiques basades en evidències sòlides".
