Premis Regió7 | Jordi Ribas Vicepresident corporatiu de Microsoft IA
"La transformació amb la IA generativa serà encara més profunda"
El manresà Jordi Ribas, vicepresident corporatiu de Microsoft IA, ha estat guardonat amb el Premi Ambaixador
L’enginyer manresà Jordi Ribas ha estat distingit amb el premi Ambaixador per la seva trajectòria d’excel·lència al capdavant de projectes d’intel·ligència artificial a Microsoft i per la seva tasca de projecció de Catalunya al món. La gala de lliurament de premis serà el proper dimarts 11 de novembre a les 7 del vespre al teatre Kursaal de Manresa. L'entrada és gratuïta, però cal reservar el seient a través del web del Kursaal.
Com rep aquest reconeixement que arriba des de la seva ciutat natal?
El rebo amb molt agraïment i humilitat, ja que sé que hi ha molts altres catalans de la Catalunya Central que han contribuït a ser ambaixadors de Manresa i de Catalunya. Aquest premi és molt especial per a mi, ja que és aquí on vaig créixer i em vaig formar fins que vaig marxar als Estats Units amb 22 anys.
Mirant enrere, què li queda d’aquell jove de les Escodines que va començar al Garatge Unió?
Em queden coses importants. Vaig començar a ajudar el pare al taller amb 7 anys, i allà vaig aprendre a treballar fort des de petit. Hi anava cada dissabte i els estius, i veia que el pare treballava molt i amb poques vacances. El pare i la mare, i els seus valors, sempre han estat molt bones referències per mi. També vaig tenir professors excepcionals tant a La Salle com a l’Institut Lluís de Peguera, que em van donar uns molt bons fonaments per quan vaig estudiar a la universitat. I, és clar, em queden tots els records de la infancia i l’adolescència, amb els amics i familiars, que també m’han marcat molt.
Des del seu càrrec a Microsoft, quins reptes veu en la nova era de la intel·ligència artificial?
Estem en un moment apassionant. La IA està transformant tots els camps, com l’enginyeria, la medicina, l’educació i les indústries, i ara amb la IA generativa, aquesta transformació serà encara més profunda. Ja hi ha molts beneficis, com l’augment de la productivitat en moltes àrees, l’acceleració de la recerca per exemple en temes de salut, la millora de l’agricultura, i moltes aplicacions amb productes intel·ligents. Però com qualsevol tecnologia, també hi ha reptes i es pot utilitzar de manera negativa, com en el que en diem deep fakes. Per això, totes les organitzacions han de treballar juntes, tant en l’àmbit públic com en el privat, per maximitzar els beneficis i reduir els riscos.
Com va sorgir la idea d’impulsar un centre de R+D de Microsoft a Barcelona, i quin impacte creu que ha tingut?
Fa uns cinc anys, Microsoft es plantejava obrir un centre de R+D d’IA a Europa. En el passat, aquests centres es posaven en ciutats grans europees com Londres o París, i la companyia va avaluar diferents propostes. Jo coneixia una mica la ciutat i l’ecosistema de Barcelona, i vaig fer la proposta que al final va ser acceptada. Vam començar el centre ara fa uns quatre anys amb 25 places per enginyers i investigadors, i ara ja en tenim gairebé 200. A més de generar una inversió de més de 20 milions d’euros anuals i llocs de treball d’alta especialització, el fet que Microsoft escollís Barcelona ha ajudat a promocionar la ciutat perquè altres companyies s’animin a posar-hi centres similars.
També ha contribuït a crear una càtedra d’estudis catalans a la Universitat de Michigan. Què el va motivar a fer-ho?
Vaig tenir la sort de poder estudiar el doctorat en enginyeria a la Universitat de Michigan, en part gràcies a diverses beques i ajuts de la mateixa universitat i una beca de la Generalitat. Aquesta donació per a una càtedra permanent d’estudis catalans és en part un agraïment a les dues institucions, i també una manera d’ajudar a impulsar la nostra llengua i cultura en una de les millors universitats del món. Esperem que s’hi faci recerca avançada en estudis catalans, i que alguns dels líders del futur que es formin en aquesta universitat puguin aprendre i apreciar la nostra llengua, cultura i història.
Quin missatge transmetria als joves de la Catalunya Central que volen desenvolupar una carrera internacional sense perdre les arrels?
Els diria que s’animin a fer-ho. S’aprèn molt estudiant i treballant en bones universitats i companyies punteres a l’estranger, i això és molt enriquidor a nivell personal. Però, alhora, crec que és important no oblidar-se d’on venim i poder contribuir d’alguna manera positiva al nostre país quan tinguem l’oportunitat.
