La nit dels Premis Regió7 destaca que el territori "millora Catalunya"

Les autoritats que presideixen la gala posen en valor les virtuts de la Catalunya central

D'esquerra a dreta, el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez; la delegada del Govern a la Catalunya Central, Èlia Tortolero; el conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll; el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; i el director de Regió7, Josep Lluís Micó

Carles Blaya

Manresa

La distinció d'aquest dimarts al vespre als premiats a la gala de Regió7 ha estat també un reconeixement de les virtuts de la Catalunya central i una injecció de la reclamada autoestima. Així s'ha desprès de les intervencions de les autoritats que han presidit la gala.

El president Salvador Illa durant el seu parlament

El president Salvador Illa durant el seu parlament / Mireia Arso

El president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha iniciat el seu parlament reconeixent «el bon periodisme que l’equip de Regió7 dueu a terme des de fa més de quatre dècades», ha assegurat que els premiats i premiades de la nit demostraven que «la Catalunya Central contribueix a millorar Catalunya de moltes maneres diferents». El president ha insistit en el compromís del seu Govern de «retornar» al territori allò que aquest aporta al conjunt. Així, s'ha compromès a desdoblar la C-55 i a implicar-se en el finançament de la reforma del Nou Congost. Segons Illa, els «vectors» necessaris perquè «Catalunya segueixi avançant» els representa també el territori: «arrels i futur, modernització i tradició, patrimoni paisatgístic i empenta empresarial, capital humà i capital ètic».

Marc Aloy, alcalde de Manresa

Marc Aloy, alcalde de Manresa / Mireia Arso

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha assegurat que «a casa nostra tenim un potencial extraordinari, amb gent excel·lent». Aloy ha lloat la trajectòria professional dels premiats i ha conclòs al territori «som emprenedors, creadors i líders». Ha recordat que aquest és «un territori que té un munt de projectes en marxa», però aprofitant la presència del president Illa, ha reivindicat l’escola Valldaura i ha reclamat millores en la línia ferroviària perquè connecti la ciutat amb Barcelona «en 45 minuts».

Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica

Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica / Mireia Arso

Per la seva banda, el conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll, ha recordat que durant els més de 45 anys d’història de Regió7 «ha estat molt més que un diari: un company de viatge, un testimoni de la vida quotidiana, un espai de debat i una eina de cohesió». En referència als premiats Moll ha definit el territori com «una terra de talent, d’idees i de persones que miren endavant sense oblidar d’on venen».

Josep Lluís Micó, director de Regió7

Josep Lluís Micó, director de Regió7 / Mireia Arso

El director de Regió7, Josep Lluís Micó, ha destacat la «transformació» del mitjà en l’últim any amb l’objectiu de «prestar un millor servei a la comunitat» i ha apuntat que els premiats «han estat els subjectes dels titulars que ens agrada donar».

