La nit dels Premis Regió7 destaca que el territori "millora Catalunya"
Les autoritats que presideixen la gala posen en valor les virtuts de la Catalunya central
La distinció d'aquest dimarts al vespre als premiats a la gala de Regió7 ha estat també un reconeixement de les virtuts de la Catalunya central i una injecció de la reclamada autoestima. Així s'ha desprès de les intervencions de les autoritats que han presidit la gala.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha iniciat el seu parlament reconeixent «el bon periodisme que l’equip de Regió7 dueu a terme des de fa més de quatre dècades», ha assegurat que els premiats i premiades de la nit demostraven que «la Catalunya Central contribueix a millorar Catalunya de moltes maneres diferents». El president ha insistit en el compromís del seu Govern de «retornar» al territori allò que aquest aporta al conjunt. Així, s'ha compromès a desdoblar la C-55 i a implicar-se en el finançament de la reforma del Nou Congost. Segons Illa, els «vectors» necessaris perquè «Catalunya segueixi avançant» els representa també el territori: «arrels i futur, modernització i tradició, patrimoni paisatgístic i empenta empresarial, capital humà i capital ètic».
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha assegurat que «a casa nostra tenim un potencial extraordinari, amb gent excel·lent». Aloy ha lloat la trajectòria professional dels premiats i ha conclòs al territori «som emprenedors, creadors i líders». Ha recordat que aquest és «un territori que té un munt de projectes en marxa», però aprofitant la presència del president Illa, ha reivindicat l’escola Valldaura i ha reclamat millores en la línia ferroviària perquè connecti la ciutat amb Barcelona «en 45 minuts».
Per la seva banda, el conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll, ha recordat que durant els més de 45 anys d’història de Regió7 «ha estat molt més que un diari: un company de viatge, un testimoni de la vida quotidiana, un espai de debat i una eina de cohesió». En referència als premiats Moll ha definit el territori com «una terra de talent, d’idees i de persones que miren endavant sense oblidar d’on venen».
El director de Regió7, Josep Lluís Micó, ha destacat la «transformació» del mitjà en l’últim any amb l’objectiu de «prestar un millor servei a la comunitat» i ha apuntat que els premiats «han estat els subjectes dels titulars que ens agrada donar».
