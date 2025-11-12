ALGÈMICA: ciència, ànima i coherència
ALGÈMICA ha decidit marcar una diferència en el mercat de la suplementació. Ho fa apostant pel rigor científic, la sostenibilitat i una xarxa de farmàcies compromeses amb la salut integrativa. Un enfocament que s’ha convertit en senya d’identitat i que marca tant els seus reptes com la seva visió de futur.
Becontent
La companyia s’enfronta a un sector que viu un moment d’expansió, però també de desordre. «El principal repte és posar ordre i rigor científic en un mercat on l’oferta creix més ràpid que el coneixement», adverteix Maria Cosp, coordinadora del departament de desenvolupament i formació. Davant una allau de productes sense prou evidència o traçabilitat, ALGÈMICA opta per avançar sense perdre la seva essència: ciència amb ànima. Els objectius d’ALGÈMICA estan tan clars com connectats amb la seva filosofia. En primer lloc, continuar innovant sense caure en tendències passatgeres, mantenint els estàndards de qualitat més alts i sempre des de la coherència fisiològica. «No innovem per moda: ho fem des de la ciència i amb responsabilitat», afirma Maria Cosp.
A més a més, l’empresa vol portar el seu model cada vegada més a prop de les persones. El propòsit no és convertir-se en una gran companyia en mida, sinó en una gran empresa en qualitat professional i humana. «Volem que cada persona a Espanya tingui a prop una Farmàcia ALGÈMICA, amb farmacèutics especialitzats en salut integrativa», explica.
En paral·lel, el compromís amb l’entorn es manté ferm: envasos reciclables, proveïdors locals, baixa petjada de carboni i una aposta decidida per l’economia circular. «Som científics, som persones i som territori», resumeix amb convicció.
La innovació és un pilar essencial de la seva estratègia futura. Gràcies a la seva col·laboració amb universitats com la UB, la UdL i centres com l’IRBL, ALGÈMICA està col·laborant en el desenvolupament de matèries primeres pròpies d’alta tecnologia. Ho fa juntament amb l’empresa IRUNDIT BIOACTIVI SL, i ja compta amb dues patents registrades, entre elles MINUDIK®, un vehicle d’exodistribució pioner.
«Volem que cada persona Espanya tingui a prop una Farmàcia ALGÈMICA, amb farmacèutics especialitzats en salut integrativa»
De la farmàcia comunitària al model de salut del futur
El camí d’ALGÈMICA va començar a l’entorn més pròxim de la salut, el de la farmàcia comunitària. El 2018, un grup de set farmàcies va impulsar una prova pilot amb un objectiu comú: crear una línia de suplementació realment efectiva, transparent i fàcil de treballar tant per al professional sanitari com per al pacient. La necessitat era evident i compartida: recuperar el rigor en un àmbit saturat de missatges confusos.
A partir d’aquesta llavor, i gràcies al boca a boca entre farmacèutics, ALGÈMICA ha crescut de forma orgànica fins a formar una xarxa de més de 200 farmàcies. Totes comparteixen una mateixa visió: la farmàcia com a eix central de la cura, un lloc de confiança, coneixement i acompanyament. «Volem empoderar el farmacèutic, tornant-li el rol que històricament li pertany: el d’autèntic agent de salut», afirma Maria Cosp. Per a això, ALGÈMICA acompanya cada farmàcia, la forma, l’escolta i la integra a una xarxa professional que uneix ciència i humanisme.
El Premi Innovació en Suplementació Evolutiva no només reconeix un producte o una marca, sinó una filosofia de treball i una forma d’entendre la salut. «Per a ALGÈMICA, aquest premi representa molt més que un reconeixement per una trajectòria fundada en la passió. És la confirmació que un altre model de salut és possible: un de basat en el rigor, l’empatia i el territori», assenyala Maria Cosp. «Aquest premi el dediquem a elles: les farmàcies ALGÈMICA que cada dia demostren que es pot cuidar amb rigor, consciència i ànima. I això, sens dubte, és el que dona veritable sentit a la nostra feina», afirma.
«Aquest premi és la confirmació que un altre model de salut és possible: un de basat en el rigor, l’empatia i el territori»
I és que no és només una manera de treballar, és una manera de ser al món. En cada nova fórmula, a cada farmàcia que se suma al projecte, la marca reafirma el seu compromís amb una suplementació que no busca seguir tendències, sinó aportar solucions reals. El seu no és volum, és visió. No és producte, és acompanyament. I per damunt de tot, és la certesa que la innovació més valuosa és la que millora la vida de les persones.
ALGÈMICA és una empresa especialitzada en complements alimentaris d’alta qualitat, amb base científica i una mirada integrativa. Nascuda en l’àmbit de la farmàcia comunitària, compta avui amb una xarxa de més de 200 farmàcies a Espanya. Les seves fórmules destaquen per la qualitat, absorció i biodisponibilitat, i es desenvolupen sota exigents criteris científics. Amb un fort compromís amb la sostenibilitat, la transparència i la formació farmacèutica, ALGÈMICA aspira a transformar el model de salut des de la proximitat, el coneixement i la cura conscient.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- La Mola es treu 15 tones de sobre
- La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: «Tenim coses més importants a fer...»
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola
- La prolongació Guimerà de Manresa es queda sense roba de nens
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- Un manresà inaugura aquest dissabte a Sant Fruitós una empresa d’elaboració de licors artesanals