Retallada de personal
Ero a Bodas.net, el Booking dels casaments, per acomiadar 175 treballadors a Barcelona
La companyia, propietat de la multinacional The Knot Worldwide’s, pretén prescindir del 30% de la seva plantilla de les oficines del carrer Pau Claris
Gabriel Ubieto
El portal Bodas.net, una mena de Booking dels casaments, ha iniciat un expedient de regulació d’ocupació (ERO) per acomiadar 175 treballadors de les seves oficines del centre de Barcelona. La reestructuració afectarà fins al 28% de la plantilla que treballà allà, 622 treballadors, segons les dades presentades davant el registre mercantil referents a l’exercici 2024, i obeeix a causes organitzatives, segons ha al·legat l’empresa. La companyia va notificar l’expedient el divendres 31 d’octubre i enfila un procés negociador que venç el 28 de novembre, segons ha pogut confirmar aquest mitjà de diferents fonts coneixedores de les converses.
Bodas.net és una companyia propietat de la multinacional The Knot Worldwide’s i que a Espanya opera sota la societat mercantil Wedding Planner SL. És un dels principals operadors del mercat nupcial, fins al punt que la marca afirmava fa uns anys que el 80% dels casaments que se celebren a Espanya utilitzen algun dels seus serveis. El seu model de negoci es basa a posar en contacte persones que volen casar-se i empreses que ofereixen serveis per muntar un casori, des de floristeries fins a restaurants, passant per perruqueria o maquillatge o bandes de música.
«Per fer front a l’actual moment de ràpida transformació tecnològica i fer realitat la nostra visió, estem remodelant la nostra manera de treballar, simplificant la presa de decisions, operant amb més enfocament i dotant els equips de les eines i capacitats adequades, per crear productes més innovadors, prestar un millor servei als nostres clients i posicionar l’empresa per a l’èxit a llarg termini. Com a part d’aquesta transformació, es veuran afectats diversos llocs de treball a mesura que reestructurem l’organització per al creixement futur», afirma un portaveu de la companyia, a preguntes d’aquest mitjà.
Bodas.net recorre a un ero malgrat tancar amb ebitda positiu, un increment de vendes i una disminució del deute en l’exercici 2024. Segons el balanç presentat al registre mercantil, va facturar 86,5 milions d’euros, cosa que va representar un increment de l’11% respecte a l’exercici anterior, i va plasmar un ebitda (beneficis sense comptar amortitzacions) de 23,6 milions d’euros. Si bé el resultat net de l’exercici va ser negatiu, amb una pèrdua de 5,1 milions d’euros, uns números vermells un 64% inferiors als registrats el 2023.
«Actualment estem treballant en el procés de negociació per acordar el nombre definitiu d’empleats afectats a Espanya. Espanya continua sent un centre neuràlgic per al nostre negoci global, així com un mercat important per al nostre futur, i aquests canvis ens ajudaran a preparar-nos per continuar aconseguint èxits», afirmen des de la corporació.
La companyia ha decidit retallar part de la seva plantilla a Barcelona i els sindicats sospiten que l’activitat que fins ara realitzaven aquests empleats o bé l’automatitzaran a través d’intel·ligència artificial o bé la deslocalitzaran a ubicacions d’altres països on la multinacional té activitat. Aquesta companyia té la seva seu principal a Chevy Chase (Maryland, EUA) i centres d’operacions i oficines a Galway (Irlanda), Gurugram (Índia) i a diferents ciutats nord-americanes, com Nova York,Washington D. C., Omaha i Austin, segons figura en la seva pàgina web.
Segons explica el sindicat CCOO, les negociacions es troben ara mateix en l’equador del procés i la direcció encara no ha posat quanties indemnitzatòries sobre la taula. La central trasllada que treballen per mirar de minimitzar al màxim els acomiadaments i aconseguir la màxima compensació per a les persones que s’acabin veient afectades per l’expedient.
Cascada d’eros a les oficines de Barcelona
Una vegada es tanqui l’expedient, Bodas.net s’afegirà a la llista de les companyies, com el fabricant d’embalatges MM Fiberpackaging, el productor de polímers Plastiverd, el ‘call center’ CPM o la productor de cava Freixenet, que han executat un acomiadament col·lectiu aquest any a Catalunya. El sector de les oficines i despatxos de Barcelona s’ha vist especialment afectat per aquest tipus de reestructuracions i diversos portals populars entre els usuaris han aplicat retallades de personal o directament han deslocalitzat els seus serveis. És el cas, per exemple, de Booking, que va acomiadar un terç de la seva plantilla a les oficines barcelonines que tenen a Via Laietana.
També va aplicar un ero l’empresa subcontractada de Meta que fins ara s’encarregava de la moderació de continguts de les seves plataformes des de la torre Glòries. Telus va liquidar els 2.059 professionals que treballaven allà el mes de maig passat. El d’oficines i despatxos és un sector que està patint especialment la irrupció de la intel·ligència artificial i les noves tecnologies associades, si bé des de Bodas.net insisteixen que la seva decisió no té res a veure amb això, ja que aquesta la veuen «com una eina útil per millorar les seves dinàmiques de treball i l’experiència de l’usuari, no per reemplaçar els membres de l’equip».
Des de fa dos anys, pràcticament el temps que fa que els xatbot conversacionals –com ChatGPT– es van obrir al públic general, a la província de Barcelona s’han perdut gairebé 3.000 llocs de treball en aquest ram d’activitat, segons un estudi que ha fet públic aquesta mateixa setmana la Cambra de Comerç de Barcelona.
Segons dades recopilades pel Departament de Treball de la Generalitat, en el que va del 2025, 6.057 empleats han perdut el seu lloc de treball a través d’aquest tipus de mecanismes. Són un 63,4% més que en el mateix període de l’any passat. A l’espera de com evolucioni la segona meitat de l’any, l’actual ja apunta a ser un dels de més volum d’acomiadaments col·lectius de l’última dècada.
