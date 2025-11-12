El Centre de Formació Pràctica de Manresa aplega 500 persones en la primera fira del sector industrial a la Catalunya central
Prop d'una cinquantena d'empreses mostren al Palau Firal les últimes novetats tecnològiques del metall
El Centre de Formació Pràctica de Manresa, ubicat al Palau Firal, s'ha omplert aquest matí com mai en el seu gairebé quart de segle d'història. El motiu s'ho valia: s'hi celebra (fins aquest dijous) la primera edició d’ExpoCFP, la fira del metall de la Catalunya Central organitzada pel centre. Una trobada professional sense precedents al territori que aplega mig miler de persones, entre expositors i visitants. Tot un èxit per a un esdeveniment que ja es proposa tenir continuïtat en el futur.
L'ExpoCFP neix amb la voluntat de ser un punt de referència per a empreses i professionals de la indústria del metall que busquen solucions reals per afrontar els reptes del dia a dia. Per això la fira combina demostracions pràctiques i ponències tècniques pensades per mostrar de manera directa com la tecnologia pot millorar la productivitat, la sostenibilitat i la seguretat dels processos industrials. Les demostracions i les ponències es repeteixen en diferents franges horàries per poder arribar a tots els assistents.
Entre els aspectes que s'aborden amb les demostracions figuren l’eficiència i el rendiment dels processos, l’aplicació de la intel·ligència artificial al mecanitzat, l’agilitat en el treball amb cinc eixos o la integració d’un procés complet de decoletatge, tot mostrant fluxos de treball reals i coordinats entre diferents tecnologies. Perquè aquest és un altre dels al·licients de la fira: posar en contacte empreses del sector per col·laborar en la recerca de solucions útils per a la indústria del metall. I que els visitants puguin tenir una visió pràctica de com les noves tecnologies presentades a la fira poden contribuir a millorar la competitivitat de la indústria.
A la fira hi ha prop d'una cinquantena d'estands d'empreses col·laboradores del Centre de Formació Pràctica, companyies, moltes de fora de Catalunya, que al llarg d'aquests vint-i-cinc anys han cedit o aportat eines, maquinària i software en condicions avantatjoses per poder-hi formar alumnes que després nodreixen les empreses del sector del territori. Ara hi presenten les seves últimes novetats tecnològiques.
Quant a les ponències, se centren en qüestions com la transformació digital i l’aplicació de la intel·ligència artificial, les innovacions en acers sostenibles, la implantació de la robòtica col·laborativa, l’ús eficient de l’aire comprimit, la normativa de seguretat en calçat i guants, la incorporació de la impressió 3D en entorns productius i la digitalització.
La fira ha obert aquest matí i es clourà aquest dijous a la tarda. Ocupa les dues plantes del centre manresà, que gairebé queda petit per acollir la quantitat d'estands i visites.
Al migdia, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, Dídac Contreras, han visitat la fira. Contreras ha expressat la satisfacció de l'organització i ha explicitat els tres objectius amb què el centre ha organitzat la fira: donar visibilitat al CFP, donar a conèixer les últimes novetats tecnològiques del sector i crear xarxa del sector al territori. Per la seva banda, Aloy ha destacat el CFP com "un element estratègic d'aquestes comarques" i com "un espai de referència" que cal "visibilitzar molt més. I en som conscients". L'alcalde ha recordat que el futur del CFP passa pel seu trasllat, en un futur, a la Fàbrica Nova, on, juntament amb la UPC, ha de "crear un pol d'innovació tecnològica". "És important que les empreses no hagin de destinar esforços a formar els joves, sinó que ho faci el Centre de Formació Pràctica", ha destacat Aloy d'un equipament que, a més, "teixeix aliances empresarials al territori".
Per al Centre de Formació Pràctica, que imparteix gairebé 5.000 hores de formació anual i acull un miler d'alumnes, la fira ha de servir per demostrar a les administracions el seu potencial, segons explicava Emma Moreno, la directora del centre, a aquest diari. "Busquem fer un salt qualitatiu, que hi hagi un abans i un després de la fira", deia Moreno, que reclamava justament més "visibilitat" per al centre des de les administracions.
El CFP té motius per a la queixa: l'abril de fa dos anys, representants del centre van comparèixer davant la comissió d’Empresa i Treball del Parlament de Catalunya per exposar els seus plans de creixement i donar a conèixer la feina del centre a favor de l’ocupació i la competitivitat de la indústria del territori. L’objectiu de la compareixença era posar sobre la taula la necessitat que el CFP disposés de finançament públic estable per mantenir el seu nivell d'activitat. Els responsables del CFP (que fa dos anys va ampliar les seves instal·lacions amb una inversió pròpia de mig milió d'euros) demanaven que l’administració assumís el 70% del cost de les obres, i que aportés anualment 200.000 euros per al funcionament de l'espai. Però el resultat des d'aleshores ha estat infructuós. "Hem trucat a totes les portes, i no se n'ha obert cap", lamentava Moreno. Xavier Martínez explica que mentre les empreses reclamen mà d'obra qualificada, "nosaltres l'oferim, però ningú [de l'administració] no ho veu".
