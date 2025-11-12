Consum
El CEO d’Ikea: "La crisi de l'habitatge ens obliga a ser assequibles"
El gadità Juvencio Maeztu afronta el repte de ser el primer líder no suec de la companyia de venda de mobles a escala global
La companyia té 170.000 empleats i l'any passat va facturar 41.000 milions d’euros
Ikea estudia obrir una botiga a Manresa per analitzar el mercat a la Catalunya central
Jaime Mejías
Per primer cop en la història no serà un suec qui porti el timó d'Ingka Group, la matriu mundial del gegant de venda de mobles Ikea. Tampoc serà un noruec o un danès, països pròxims en cultura i en geografia a Suècia. Serà un espanyol, nascut a Cadis, qui agafi el relleu d’una companyia que compta amb 170.000 empleats repartits per tot el planeta. Juvencio Maeztu assumeix avui el càrrec de CEO d’Ingka.
Precisament, ahir la companyia va divulgar els resultats de l’exercici fiscal del 2025, des de setembre del 2024 fins a l’agost d’aquest any. Ingka, la matriu, ha registrat uns ingressos de 41.500 milions d’euros, un 0,9% menys que el 2024, amb un lleuger descens de vendes a les botigues Ikea de l’1,6% fins als 39.000 milions d’euros.
En el seu viatge per tot el món, visitant botigues i coneixent empleats, Maeztu va fer ahir una parada a Espanya per explicar les seves idees per a la Ikea del futur. Amb la seva manera de parlar pausada i sense les excentricitats que de vegades estan associades als càrrecs de màxima responsabilitat, l’executiu va avançar quins seran els seus plans: "La visió d’Ikea, que consisteix a crear un millor dia a dia per a la majoria de les persones, es mantindrà inamovible".
Quant a la responsabilitat de liderar Ingka, Maeztu va reconèixer que és un orgull, però també un reconeixement a 25 anys treballant a l’empresa, passant per Madrid, Sevilla, Londres, l’Índia i, finalment, els Països Baixos, on es troba la seu de la companyia.
Disseny democràtic
Maeztu va recalcar que la idea de negoci, un dels pilars fonamentals d’Ikea, seguirà pel mateix camí. "Venem mobles i accessoris de la llar a preus tan assequibles, cosa que nosaltres denominem disseny democràtic, perquè la majoria pugui tenir dret a una millor vida a la llar", va resumir, orgullós, admetent que un dels seus principals enfocaments al comandament del gegant és "continuar abaixant preus, mantenir-se a prop del client i ser més sostenible".
En concret, Maeztu va esmentar que Ikea va dedicar l’any passat 2.100 milions d’euros a abaixar els seus preus. "Va ser una decisió motivada per la crisi de la covid, la debilitat de les cadenes de subministraments i, sobretot, la inflació. Vam comprendre que era necessari dur a terme aquesta inversió, i ens sentim molt orgullosos", va confessar.
Respecte al futur, va aclarir: "Volem créixer, però no per maximitzar beneficis. L’amo d’Ingka és una fundació, i el 85% del benefici es manté a l’empresa per continuar invertint a llarg termini". No només va esmentar el creixement econòmic, sinó també la presència en mercats clau com els EUA, la Xina o l’Índia, en els quals "encara som petits en comparació amb la mida del país".
Quant a la crisi de l'habitatge, Maeztu va reconèixer el paper que Ikea té com a protagonista les llars. "Quan només pots accedir a una habitació, per exemple, i no a un habitatge sencer, és encara més important tenir una millor vida a la llar. Aquí entrem nosaltres, pel nostre nivell de preus. Hem de ser més assequibles", va detallar. A més, Maeztu va posar el focus en la necessitat de buscar socis comercials a Ikea per intentar solucionar el problema a través de les seves eines, perquè, segons va confessar, "només amb el que oferim no serà possible".
La sostenibilitat és una de les seves obsessions. Orgullós de produir "energia renovable equivalent al consum de tot Madrid", va destacar: "En ciutats com París, part del nostre transport el fem pel riu Sena".
