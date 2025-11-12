Els treballadors de Magneti Marelli intenten aturar el tancament de la fàbrica de Santpedor amb una vaga
L’empresa especialitzada en la producció de components per a automòbils és a punt de tancar un ERO amb 52 acomiadaments
Gabriel Ubieto
Els treballadors de Magneti Marelli faran vaga a partir del dilluns 17 de novembre per intentar frenar el tancament de la fàbrica de Santpedor. La direcció negocia amb els sindicats des de fa setmanes un expedient de regulació d’ocupació (ERO) per acomiadar 52 treballadors i clausurar una planta on fa anys que no inverteix i que considera obsoleta. Les parts encaren la recta final de l’expedient i els treballadors endureixen les seves accions per intentar aconseguir un acord satisfactori o, si més no, el menys lesiu possible per als seus interessos.
Magneti Marelli té diverses plantes a Catalunya —a Barberà del Vallès i Llinars— i la de Santpedor està especialitzada en la fabricació de tubs d’escapament, un component present en tots els cotxes de combustió però inútil per als vehicles elèctrics. L’empresa ha decidit que ja no li surt a compte mantenir la producció d’aquesta factoria i ha optat per tancar-la, oferint indemnitzacions als treballadors. El sindicat CCOO, que té la representació majoritària entre la plantilla, reafirma la seva voluntat d’aturar la clausura de la planta i reclama a la direcció que inverteixi per reindustrialitzar-la i donar-li una segona vida amb nous components.
De moment, la direcció de Magneti Marelli no ha canviat de plans i, després de setmanes de negociacions, es manté en la seva decisió de tancar la fàbrica. Per això, els treballadors han registrat una vaga indefinida davant l’autoritat laboral per pressionar l’empresa durant la recta final de la negociació de l’expedient. A partir del dilluns 17 de novembre hi haurà aturada total de les línies de producció, ja que el dijous 20 de novembre, llevat que l’empresa decideixi el contrari, finalitzarà el període de consultes i es clourà l’expedient.
Distància en les indemnitzacions
Fonts sindicals consultades expliquen que la direcció ofereix indemnitzacions superiors a les de l'acomiadament per causes objectives —20 dies per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats—, però inferiors a les d’un acomiadament improcedent —33 dies per any, amb un màxim de 24 mensualitats—. La part social ha fet una contraproposta i espera una resposta aquest divendres per part de l’empresa. El Departament de Treball ha citat ambdues parts dilluns a la seva seu del carrer Sepúlveda, 148, per intentar mediar i facilitar un acord abans del tancament de l’expedient.
Un cop es tanqui l’expedient, Magneti Marelli s’afegirà a la llista d’empreses —com el fabricant d’embalatges MM Fiberpackaging, el productor de polímers Plastiverd, el call center CPM o la productora de cava Freixenet, entre moltes altres— que han executat acomiadaments col·lectius aquest any a Catalunya.
Segons dades del Departament de Treball de la Generalitat, fins ara, el 2025, un total de 6.057 treballadors han perdut la feina a través d’aquest tipus de mecanismes. Això suposa un augment del 63,4% respecte al mateix període de l’any passat. A l’espera de com evolucioni la segona meitat de l’any, tot apunta que aquest serà un dels anys amb més volum d’acomiadaments col·lectius de l’última dècada.
