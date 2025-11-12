Tous celebra el 40è aniversari del seu icònic Ós amb una gran festa a Barcelona
L'esdeveniment va tenir lloc al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA),intervingut sota la direcció creativa de l'artista gallega Marta Pazos
Regió7
Una nit per al record. L'empresa manresana Tous va celebrar ahir el 40è aniversari del seu icònic Ós al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), la ciutat que l'ha vist créixer. L'esdeveniment, un viatge sensorial a l'origen de l'icona, es va concebre com un regal a l'Ós en forma de performance de quatre actes creada per l'artista gallega Marta Pazos. La veu en off de la mateixa dramaturga va guiar els convidats a través de les quatre experiències creades per a l'ocasió.
Un còctel de benvinguda -tenyit pel fúcsia característic de la marca-va donar pas a un sopar daurat presidit per una gran palleta d'or que simbolitzava l'origen de l'Ós. El menú, inspirat en l'art del dim sum i en què cada peça estava treballada com una joia, va ser dissenyat per Meilan Kao. La segona generació del llegat gastronòmic de la família Kao va elaborar una proposta culinària que, igual que l'Ós al llarg d'aquests 40 anys, celebrava l'art de transformar allò quotidià en quelcom extraordinari.
La gran sorpresa de la nit va ser una actuació de l'Amaia, ambaixadora de Tous des del passat setembre, que va interpretar diversos dels seus èxits, entre ells C'est la vie, tema central de la campanya commemorativa de l'aniversari. Després de bufar les espelmes, l'esdeveniment es va convertir en una gran festa amb més de 300 assistents. Una celebració de la diversitat, l'autenticitat i la creativitat, reflex de la pròpia firma.
A l'aniversari, amb la família Tous com a amfitriona, hi van assistir alguns dels protagonistes de la campanya Celebrate Joy. Everyone's Invited (Amaia, les actrius Ángela Molina, Cecilia Suárez i Macarena Achaga, i l'actor Agustín Della Corte), ambaixadores de la marca com Clara Galle i Esmeralda Pimentel, així com figures internacionals del món de la moda, l'art i la cultura com Dani Schulz, Mireia Oriol, Ingrid García-Jonsson o Rossy de Palma, que van voler acompanyar l'Ós en aquesta data tan especial.
Una nit que va honorar quatre dècades d'història, creativitat, autoexpressió i valentia, i que reafirma el paper de l'Ós de Tous com a símbol universal d'expressió artística i llegat. A més, TOUS continua celebrant el 40è aniversari de l'Ós amb l'obertura de tres botigues efímeres a Barcelona, Ciutat de Mèxic i Nova York. Aquestes pop up stores, concebudes com a espais únics i experiencials, conviden a descobrir l'essència de la icona a través d'un recorregut sensorial i immersiu.
