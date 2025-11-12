Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tous celebra el 40è aniversari del seu icònic Ós amb una gran festa a Barcelona

L'esdeveniment va tenir lloc al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA),intervingut sota la direcció creativa de l'artista gallega Marta Pazos

Tres moments de la celebració del 40è aniversari de Tous, ahir nit a Barcelona

Tres moments de la celebració del 40è aniversari de Tous, ahir nit a Barcelona / Tous

Regió7

Barcelona

Una nit per al record. L'empresa manresana Tous va celebrar ahir el 40è aniversari del seu icònic Ós al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), la ciutat que l'ha vist créixer. L'esdeveniment, un viatge sensorial a l'origen de l'icona, es va concebre com un regal a l'Ós en forma de performance de quatre actes creada per l'artista gallega Marta Pazos. La veu en off de la mateixa dramaturga va guiar els convidats a través de les quatre experiències creades per a l'ocasió. 

Un còctel de benvinguda -tenyit pel fúcsia característic de la marca-va donar pas a un sopar daurat presidit per una gran palleta d'or que simbolitzava l'origen de l'Ós. El menú, inspirat en l'art del dim sum i en què cada peça estava treballada com una joia, va ser dissenyat per Meilan Kao. La segona generació del llegat gastronòmic de la família Kao va elaborar una proposta culinària que, igual que l'Ós al llarg d'aquests 40 anys, celebrava l'art de transformar allò quotidià en quelcom extraordinari.

La gran sorpresa de la nit va ser una actuació de l'Amaia, ambaixadora de Tous des del passat setembre, que va interpretar diversos dels seus èxits, entre ells C'est la vie, tema central de la campanya commemorativa de l'aniversari. Després de bufar les espelmes, l'esdeveniment es va convertir en una gran festa amb més de 300 assistents. Una celebració de la diversitat, l'autenticitat i la creativitat, reflex de la pròpia firma.

A l'aniversari, amb la família Tous com a amfitriona, hi van assistir alguns dels protagonistes de la campanya Celebrate Joy. Everyone's Invited (Amaia, les actrius Ángela Molina, Cecilia Suárez i Macarena Achaga, i l'actor Agustín Della Corte), ambaixadores de la marca com Clara Galle i Esmeralda Pimentel, així com figures internacionals del món de la moda, l'art i la cultura com Dani Schulz, Mireia Oriol, Ingrid García-Jonsson o Rossy de Palma, que van voler acompanyar l'Ós en aquesta data tan especial.

Una nit que va honorar quatre dècades d'història, creativitat, autoexpressió i valentia, i que reafirma el paper de l'Ós de Tous com a símbol universal d'expressió artística i llegat. A més, TOUS continua celebrant el 40è aniversari de l'Ós amb l'obertura de tres botigues efímeres a Barcelona, Ciutat de Mèxic i Nova York. Aquestes pop up stores, concebudes com a espais únics i experiencials, conviden a descobrir l'essència de la icona a través d'un recorregut sensorial i immersiu.

Manresa tindrà llums de Nadal a les carreteres de Vic i de Cardona senceres i una Plaça de Nadal amb cavallets

Puigcerdà revisarà el cadastre aturat el 1986 en un pla per augmentar els ingressos

El Centre de Formació Pràctica de Manresa aplega 500 persones en la primera fira del sector industrial a la Catalunya central

El treball en equip, clau per salvar vides: el SEM reuneix un centenar de professionals a Navarcles per actualitzar els coneixements a la regió

Madrid consolida su liderazgo como la comunidad con menor espera quirúrgica

Vilarta: Referència internacional en benestar animal

Antifrau arxiva la denúncia anònima presentada contra l'Ajuntament d'Igualada

Bacardit diu que Aloy s'equivoca dedicant 19 milions a refer el Nou Congost en comptes de fer un pavelló nou de trinca

