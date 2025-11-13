Els pescadors avisen d’una possible falta d’existències per Nadal
El ministre Planas qualifica d’"inassumibles" les mesures que preveu la Comissió Europea
María Jesús Ibáñez
Els pescadors catalans han alertat sobre una més que possible falta de peix aquest Nadal als comerços si la Comissió Europea no els concedeix dies extraordinaris per sortir a pescar aquest 2025, després dels ajustos que han hagut d’aplicar per poder mantenir la xifra de jornades de treball. El conseller d’Agricultura i Pesca, Òscar Ordeig, que es va reunir ahir amb el sector, va lamentar que la rigidesa de Brussel·les estigui provocant l’abandonament de l’activitat pesquera.
Ordeig va avançar als afectats que té el compromís del comissari de Pesca i Oceans de la Unió Europea, Costas Kadis, que aquesta setmana ha estat a Espanya, d’autoritzar l’ampliació dels dies de pesca d’aquest any i que això no significarà una retallada de cara a les previsions del 2026, sinó com a "conseqüència d’una millora dels estocs de 2025".
"Estem disposats a anar avançant en la descarbonització de la flota, en el relleu generacional, que cal realitzar una pesca més sostenible i crear valor amb la producció del peix. I de fet, hi ha moltes confraries que estan fent projectes de transformació industrial per també crear més valor amb aquests productes", va remarcar el conseller abans d’entrar en la trobada amb el sector pesquer.
Amb tot, això no impedeix que hi hagi certa preocupació sobre com quedaran les coses l’any vinent. El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ja ha posat en alerta les comunitats autònomes sobre les propostes, al seu entendre "inassumibles", que Brussel·les vol aplicar a la flota pesquera del Mediterrani el 2026, unes exigències que, a més, "no tenen en compte els esforços d’adaptació que els pescadors han estat fent en els últims anys". Planas, que dilluns viatja a Brussel·les per assistir a un Consell de Ministres d’Agricultura i Pesca de la Unió Europea (UE) que es preveu clau, va avançar que les negociacions per establir els totals admissibles de captures (TAC) seran molt complexes. Més encara que les de l’any passat. El ministre va avançar que "el nou marc a llarg termini estableix límits de captura i criteris més estrictes". Entre aquestes mesures, va esmentar, per exemple, l’obligació d’utilitzar malles més selectives en tota la flota d’arrossegament.
Bloc comú
Queda per conèixer també a quant ascendirà la reducció de les captures, per a les quals ja l’any passat la Comissió va proposar una rebaixa de les jornades de sortir a pescar a la costa mediterrània a només 27-28 dies, el que hagués representat una retallada del 79%. Aquesta proposta finalment no es va portar a terme, gràcies, en bona part, a la pressió que van exercir els pescadors amb protestes als carrers i a les seves barques.
Com ja va passar el 2024, Espanya ha format bloc amb França i Itàlia per mirar d’evitar que les propostes de Brussel·les prosperin i ha anunciat que presentarà, junt amb aquests dos països, però també amb el suport de Bèlgica, els Països Baixos i Portugal, una proposta conjunta per sol·licitar la simplificació i revisió de la Política Pesquera Comuna (PPC).
