Un manresà inaugura aquest dissabte a Sant Fruitós una empresa d’elaboració de licors artesanals
Sota el nom de Fins la Última Gota, l’emprenedor Pol Moratonas oferirà les seves instal·lacions perquè hostalers, restauradors i coctelers puguin crear les seves pròpies marques
Sant Fruitós inaugurarà aquest dissabte 15 de novembre una empresa dedicada a l’elaboració artesanal de licors de proximitat. Sota el nom de Fins la Última Gota, l’emprenedor manresà Pol Moratonas (1996) disposarà d’unes instal·lacions al carrer Pica d’Estats on qualsevol persona del món de l’hostaleria podrà crear la seva marca de còctels i combinats. De fet, el fundador de l’entitat ja té les seves pròpies insígnies que elaborarà i vendrà: Pecaditos, licors dolços de fruita natural, i Cuerdo, preparats de mojitos.
Per poder tirar endavant la iniciativa, Moratonas ha hagut de tramitar tota una sèrie de llicències, permisos i inscripcions que requereixen un període de temps i tenen el seu preu. “Totes les regulacions tenen un cost que molts joves emprenedors no poden o els fa por assumir malgrat tenir les idees. En el meu cas, vaig aconseguir el finançament gràcies a l'ajuda del meu pare i la meva mare per poder assumir els costos i adequar l'espai a la normativa vigent”, explica el fundador de Fins la Última Gota.
A més, ha comptat amb el suport dels seus amics per efectuar la reforma i les obres a la nau. Paral·lelament, equips externs de jovent manresà ha aportat el seu coneixement per dissenyar-li i portar-li la imatge, les xarxes i el màrqueting de les seves dues marques. Un d'aquests equips són el seu germà i la seva parella, MALA Studio, qui també els ha fet la web per la venda directa a qui vulgui provar-los.
Els clients interessats en fer servir les instal·lacions podran sol·licitar el servei íntegre, utilitzant només part dels equips o utilitzant la instalació sencera. “Soc partidari que altres clients puguin fer servir les meves instal·lacions, ja que no tots tenim les mateixes oportunitats ni la mateixa aprensió al risc. Com més siguem competint, més augmentarem l'oferta local i la competitivitat dels actors locals en el sector”, assenyala.
Pel que fa a les seves marques, ja n’ha creat dues amb diferents sabors. Per una banda, Pecaditos, licors dolços de fruita natural. En té de quatre sabors: llimona, llima i gingebre; taronja, canella i bitxo; pinya i coco; i mango i maracujà (fruit de la passió). Els dos darrers, però, només están enunciats. Per l’altra, un preparat de mojitos dolços que ha anomenat Cuerdo. Oferirà mojitos tradicionals, de maracujà, mango i gerds. Tots ells fets amb processos i ingredients naturals.
