La plantilla de Marelli de Santpedor afronta una setmana decisiva
Els treballadors iniciaran dilluns una vaga indefinida per oposar-se al tancament de la planta i l'expedient d'acomiadament de les 52 persones que hi treballen
La cinquantena de treballadors de la planta de Marelli a Santpedor afronta la setmana decisiva per conèixer el seu futur després de l'anunci de la companyia del tancament de la factoria (un procés que vol fer paulatinament durant l'any que ve) i de l'acomiadament del total de la plantilla (per trams: el primer, de vint persones, el mes de gener). Aquest divendres hi ha prevista una nova reunió amb l'empresa i dilluns s'aprofitarà una reunió a Barcelona per organitzar una mobilització davant de la Inspecció de Treball, que s'espera que reuneixi també treballadors dels altres dos centres de treball de la companyia a Catalunya (a Barberà del Vallès i Llinars). A partir del mateix dilluns s'inicia una vaga que, des de l'endemà, provocarà talls de trànsit a la BV-4511, de 6 a 9 del matí i d'1 a 3 de la tarda, en què es donarà pas alternatiu als vehicles, segons ha detallat el comitè d'empresa a aquest diari.Dijous de la setmana que ve es tanca el període de consultes i es clourà l'expedient, si no hi ha canvis en els propers dies.
Entre la plantilla no hi ha massa esperances que es resolgui positivament un conflicte que ara es culmina "després de cinc anys d'encadenar expedients", relata el president del comitè, Dani Melero. La planta, especialitzada en la fabricació de tubs d’escapament, un component present en tots els cotxes de combustió però inútil per als vehicles elèctrics, ha passat en aquest temps de tenir uns 150 treballadors als 52 actuals, que només tenen vigent alguna feina per a Renault, diu Melero. "Han deixat morir la planta", precisa. Per això els treballadors endureixen ara les seves accions per intentar aconseguir un acord satisfactori o, si més no, el menys lesiu possible per als seus interessos.
L’empresa ha decidit que ja no li surt a compte mantenir la producció d’aquesta factoria i ha optat per tancar-la, oferint indemnitzacions als treballadors. El sindicat CCOO, que té la representació majoritària entre la plantilla, reafirma la seva voluntat d’aturar la clausura de la planta i reclama a la direcció que inverteixi per reindustrialitzar-la i donar-li una segona vida amb nous components.
Segons el comitè, la direcció ofereix les indemnitzacions corresponents a les de l'acomiadament per causes objectives —20 dies per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats—, "i uns percentatges ambigus, que costen de calcular, en funció de l'antiguitat". De mitjana, serien uns 25 o 26 dies per any treballat per treballdor. Insuficient per a la plantilla, diu el comitè, que el que reclama és una "reindustrialització" de la planta per poder-hi mantenir l'activitat. "Que hi vingui algun producte de components que ja es fabrica en altres fàbriques del grup", demana Melero. "El nivell de la plantilla és alt", apunta el president del comitè d'empresa, que recorda que treballadors de la planta bagenca han estat treballant en altres factories de Marelli a Alemanya, a la República Txeca i Mèxic. La plantilla ha estat conscient de la pèrdua de protagonisme de la planta de Santpedor, però l'empresa havia avançat algunes propostes per incrementar-hi l'activitat, com la fabricació de suports de bateries. Però cap projecte s'ha acabat concretant.
