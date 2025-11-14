CaixaBank es proposa ser «aliat estratègic» d’un sector «clau»
Carina Termens, directora d’AgroBank a la direcció territorial de Catalunya de l’entitat, destaca el pla per mobilitzar 100.000 milions d’euros fins al 2030
Carina Termens, directora d’AgroBank a la Direcció Territorial de Catalunya de CaixaBank, va recordar durant la jornada els programes que l’entitat financera destina per impulsar el sector primari. Térmens va insistir que es tracta d’un sector «clau, que no només és important per a la generació de recursos econòmics i crear llocs de treball», sinó perquè alhora «ajuda a vertebrar el teixit social a Catalunya». Per això, va apuntar, «en volem ser aliats estratègics».
Termens va insistir que «cal conèixer molt bé el sector», i que per això l’entitat disposa de «més de 130 centres AgroBank a Catalunya, amb treballadors amb formació específica», alhora que té presència en l’entorn rural amb el seu servei d’oficines mòbils.
La directiva va recordar programes de l’entitat com el de voluntariat, el Caixabank Dualiza i Terra d’Oportunitats, així com les «aliances amb institucions», com amb el Pla de Desenvolupament Rural del departament. Un seguit de projectes amb què l’entitat busca «donar suport tant a empreses grans com a pimes i explotacions familiars». «Creiem en el model que genera valor local i que aposta per la responsabilitat», va concloure Termens, que va recordar la intenció d’AgroBank de «mobilitzar per al sector 100.000 milions d’euros, «el 56% més que en el pla anterior», fins al 2030.
