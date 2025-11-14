Cajamar inaugura nova oficina al Passeig Pere III de Manresa
El local és més ampli i modern que l’anterior del carrer Guimerà i suma una sala de reunions i dues d’espera per millorar l’atenció dels clients
Regió7
La banca cooperativa Cajamar, que ofereix productes i serveis financers a empreses i particulars, ha inaugurat una nova oficina al Passeig Pere III de Manresa, en un local més ampli i modern que l’anterior del carrer Guimerà. Aquest nou espai és el que fins a l’any passat ocupava Gilgo, una de les marques de la cadena de perfumeries valenciana Druni.
Segons explica l’entitat en una nota, als llocs d’atenció financera s’hi sumen una sala de reunions i dues sales d’espera per millorar l’atenció a socis i clients.
La inauguració de la nova oficina va comptar amb l’assistència d’un nombrós grup de clients, entre ells, directius i professionals dels diferents sectors econòmics de la comarca, especialment de l’agroalimentari i industrial, així com amb una àmplia representació de directius de Cajamar a Catalunya, entre ells, el director territorial a Catalunya i Balears, Martín Tomás; el director de Negoci, José Matamoros; el director de Zona, Juan Antonio Hernández, i els gerents d’empresa i sector agroalimentari, Jordi Montserrat i Ramon Vallespín, que juntament amb l’equip de l’oficina, han compartit les millores organitzatives i de gestió que permetrà aquesta nova ubicació, detallen des de la sucursal andalusa.
Durant l’acte, Martín Tomás va destacar que «des de fa 36 anys Cajamar dona servei a les famílies i al teixit empresarial del Bages, impulsant el desenvolupament i el benestar de la comarca. Aquesta nova obertura certifica el nostre compromís de permanència i de contribució al creixement econòmic de la ciutat i la comarca del Bages».
