Eurecat Manresa promou la reutilització d’equips de respiració autònoma
L’entitat bagenca ha realitzat un estudi a partir dels equips gestionats per l’empresa Airbox
Regió7
El centre tecnològic Eurecat Manresa ha realitzat un estudi d’implantació d’estratègies de desmantellament dels equips de respiració autònoma (ERA) gestionats per l’empresa Airbox per promoure el seu reciclatge, valorització i reutilització, impulsant l’economia circular i reduint el seu l’impacte ambiental.
Com explica la investigadora de la Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental d’Eurecat Eva Benzal, «per dur a terme aquesta recerca aplicada, s’han analitzat experimentalment quatre models diferents d’equips de respiració autònoma, identificant i estudiant els materials que els conformen, amb especial atenció als que ofereixen més possibilitats de reciclatge».
D’aquesta manera, els resultats de l’estudi han demostrat que es pot recuperar i valoritzar fins al 35,5 per cent dels materials que conformen els equips, com ara llautó, acer inoxidable, alumini, teixits ignífugs i diferents tipus de materials polimèrics.
«A més, aplicant tècniques d’economia circular i reciclatge, per part d’Airbox, hem aconseguit reduir un 5 per cent les emissions de CO₂ anuals associades a la gestió final dels equips de respiració autònoma» comenta el director tècnic i de sostenibilitat d’Airbox, Josep Maria Grosso.
Eurecat ha identificat punts crítics de millora del procés de desmantellament dels equips, “fet que ha permès a AIRBOX establir un acord amb diversos gestors de residus per aplicar els resultats de manera real i optimitzar-ne la gestió”, explica el director de la Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental d’Eurecat, Frederic Clarens.
El projecte ha estat finançat per ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, en el marc dels ajuts Cupons ACCIÓ Green.
