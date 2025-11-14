El ministre d'Indústria Jordi Hereu inaugura la nova planta de Masats a Salelles
La instal·lació de 5.000 m² reforça el lideratge de l’empresa en portes automàtiques per al transport públic i crea una quarantena de nous llocs de treball
Masats ha inaugurat aquest divendres la seva nova planta al polígon industrial de Salelles. El ministre d'Indústria, Jordi Hereu, acompanyat del Conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, i diverses autoritats locals com l’alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola, Anna Llobet i la delegada del Govern, Èlia Tortolero, han visitat aquest matí les noves instal·lacions de l'empresa bagenca.
Hereu s'ha reunit amb representants del territori i direcció de l'empresa per valorar la rellevància d'una inauguració que aporta prop de 5000 m2 metres quadrats per al sector de les portes automàtiques per al transport públic i una quarantena de llocs de treball. Previ a la reunió, el ministre i conseller han destacat la importància de la inversió en una instal·lació que combina tots els objectius de la nova indústria com la innovació, la sostenibilitat i "la inclusivitat". Unes condicions del projecte de Massats que el conseller també ha coincidit en posar en valor.
Aquesta nova ampliació permetrà a l'empresa bagenca optimitzar els fluxos de treball entre les diferents seccions productives de l’empresa, que abasten des de sistemes automàtics de portes per a autobusos, autocars i trens, fins a rampes i elevadors per a persones amb mobilitat reduïda, així com portes d’andana per a estacions de metro i ferrocarril.
A finals 2024, Masats va culminar l’ampliació de les seves instal·lacions amb una nova planta a tocar de les seves oficines de 4800 m2, destinada a donar resposta a la creixent demanda del sector i a reforçar la seva posició com a referent internacional en sistemes d’accessibilitat i portes automàtiques per al transport públic.
Amb més de 55 anys d’història al territori, Masats, que des del 2002 forma part del grup Irízar (de referència en el transport de passatgers, electro-mobilitat, energia, electrònica, motors i generadors elèctrics i connectivitat), és ja un actor clau del sector del transport públic a nivell mundial. L’empresa exporta actualment a més de 45 mercats internacionals, i els seus productes estan presents a vehicles de 110 països.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- La Mola es treu 15 tones de sobre
- La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: «Tenim coses més importants a fer...»
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola
- La prolongació Guimerà de Manresa es queda sense roba de nens
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- Investiguen una veïna de Manresa per estafar 1.860 euros a una dona de Palència amb falses mostres gratuïtes