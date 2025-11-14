Ordeig insta a un «canvi de mentalitat» per obtenir un reconeixement global
El conseller reclama més innovació, més inversió i apostar pel talent, i demana al conjunt de la societat donar suport a la pagesia
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va demanar al sector més innovació, més inversió i una aposta pel talent per aconseguir un reconeixement global. Ordeig va enviar un missatge d’ambició per complir el qual, va dir, «cal un canvi de mentalitat».
Ordeig, que va començar mostrant la seva confiança en un sector «amb una història mil·lenària i amb molt de futur» i agraint l’impuls d’un «espai de reflexió» com el de la jornada a Abadal, va recordar els «reptes, problemàtiques i exigències ambientals, de salut, de producció sostenible i de competència global» en què viu immers el primari. «Com generar progrés econòmic però fent-lo sostenible» és l’objectiu de l’agricultura i la ramaderia locals, i reclama «fer les coses millors, sense esperar al mercat, treballar amb centres d’inovació, agrupar empreses per innovar col·lectivament». Per a Ordeig, «cal atraure talent, perquè sense talent no es va enlloc»; per això és necessari «generar una expectativa de progrés i d’oportunitat als joves».
El conseller també va reclamar més «inversió» en la indústria agroalimentària catalana, un sector en el qual «històricament n’hi ha hagut poca». Perquè la finalitat és «obrir-nos al món. Necessitem saber que s’està fent a l’altra punta del planeta, copiar-ho i adaptar-ho». Per això va instar a «un «canvi de mentalitat. És renovar-se o morir», una crida que va fer també al conjunt de la societat «per donar-hi suport i facilitats» perquè esdevingui «un pilar econòmic».
Ordeig va reclamar «treballar conjuntament els sectors públic i privat, deixar de fer guerres», perquè convé «un sector estructurat i organitzat» que requereix, però, «comunicar més i millor. Expliqueu-vos», va exhortar els professionals assistents.
