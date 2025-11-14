Transgourmet Ibèrica culmina la celebració del seu centenari
El 2025 ha estat un any històric per la companyia, marcat per la transformació estratègica del seu negoci per a hostaleria i ‘retail’ i el lideratge en la distribució alimentària
Transgourmet
Transgourmet Ibèrica ha culminat aquesta setmana la celebració del seu centenari amb un acte al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) a Barcelona, en un any especialment significatiu pel reconeixement a la seva trajectòria i per l’enfortiment del seu projecte empresarial.
Més de 300 persones, entre representants institucionals, professionals del sector, membres de la plantilla, clients, proveïdors i mitjans de comunicació, van acompanyar la companyia, reafirmant el vincle de Transgourmet Ibèrica amb el seu entorn i amb qui ha sigut part de la seva història.
El president del Grup Transgourmet, Joos Sutter, va inaugurar l’acte, destacant que “allò que defineix els cent anys de la companyia és el servei a les persones i la comunitat que ens envolta. Aquesta vocació segueix essent el motor que impulsarà el nostre futur”.
Després, Lluís Labairu, director general de Transgourmet Ibèrica, va posar en valor “la dedicació dels milers de persones que, des d’aquell 1925, han aportat el seu esforç i compromís, que han cregut en aquest projecte i que han contribuït a construir el que som avui”.
L’acte també va comptar amb la intervenció d’Òscar Ordeig, conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, que va destacar que “Catalunya vol liderar la transformació dels sistemes alimentaris europeus, i ho farà de la mà d’empreses que comparteixen aquesta visió i actuen amb compromís per la qualitat, com Transgourmet”.
Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, va tancar les intervencions subratllant la trajectòria empresarial “d’èxit” de Transgourmet i el seu model de negoci que l’han convertit en “un referent indiscutible del sector”. A més, va remarcar la capacitat de l’empresa “d’evolucionar, créixer, innovar i adaptar-se als canvis” i apostar per la sostenibilitat.
Entre els assistents hi havia la vicepresidenta del Grup Transgourmet, Doris Leuthard; el subdelegat del Govern a Girona, Pere Parramon; el cònsol general de Suïssa a Barcelona, Othmar Hardegger; el president de la Cambra de Girona, Jaume Fàbrega, i el vicepresident de Foment del Treball Lluís Moreno Lasalle. També van ser-hi representants de l’Ajuntament de Barcelona i de Vilamalla, així com de les principals associacions del sector, com ASEDAS, AECOC i Hostelería de España.
L’acte va continuar amb un sopar servit per Nandu Jubany, l’exhibició castellera de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la música del violinista Pablo Navarro. La bailaora Sara Baras va posar el punt i final a una nit que va retre homenatge a cent anys d’història i compromís.
L’elecció del MNAC com a escenari per a la cloenda del centenari simbolitza l’arrelament històric de la companyia a Catalunya, una regió que ha estat clau en la seva trajectòria, desenvolupament i expansió empresarial.
Més de 3.000 persones a les celebracions
Al llarg de 2025, més de 3.000 persones han acompanyat Transgourmet Ibèrica en els actes commemoratius que s’han celebrat a Girona, Màlaga, Burgos, Tarragona, Las Palmas de Gran Canaria i Madrid. L’organització finalitza un any intens en què ha posat en valor la seva història i les persones que han format part de la seva trajectòria.
A l’acte inaugural del centenari a Girona, el març passat, Lluís Labairu va assenyalar que “la història de Transgourmet Ibèrica l’han teixit les persones”, un missatge que ha estat present a tots i cadascun dels esdeveniments regionals que s’han fet.
El programa d’activitats ha inclòs la presentació d’una exposició fotogràfica sobre la seva evolució, un documental que ha repassat les seves fites més rellevants i la creació de la cançó Somos fuertes, com a símbol d’identitat i reconeixement a l’esforç col·lectiu de tota l’organització.
A més, s’ha creat un espai web, https://www.centenariotransgourmetiberica.es, amb totes les novetats de la commemoració.
2025, un any de creixement i transformació
Aquest any també ha estat marcat per la culminació d’una etapa clau per a la companyia, centrada en la modernització i consolidació del seu model de negoci, tant en retail como en hostaleria.
Transgourmet Ibèrica ha fet el 2025 una inversió de 85 milions d’euros, que inclou les adquisicions estratègiques de Dispuig i Moyà Saus i la creació de la societat Nuditrans amb Nudisco. També, la construcció del GM Cash de Mercabarna, que es preveu inaugurar el març de 2026, i les reformes de centres cash&carry realitzades enguany.
