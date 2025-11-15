Energia renovada per al motor econòmic a la Catalunya central
La Catalunya central està assistint a la consolidació d’un grup de joves empresaris, directius i executius que, des del compromís sincer amb el territori, estan instaurant una nova manera de liderar i gestionar projectes econòmics. Ho estan fent al capdavant de negocis familiars i també impulsant noves iniciatives. Més enllà de l’interès lògic per les seves respectives companyies, els integrants d’aquest col·lectiu subratllen la conveniència d’unir-se, associar-se o organitzar-se per portar més lluny una regió que necessita mantenir el talent.
Ells en són un exemple i, per això, s’han implicat en entitats com PIMEC, la Cambra de Comerç i altres associacions, amb la finalitat de crear sinergies o, si més no, comptar amb suport mutu. Aspiren a demostrar que les comarques interiors són un lloc apropiat per treballar i crear un projecte de vida complet. Abans, però, consideren que caldria millorar les infraestructures i la mobilitat, apostar per la tecnologia i reduir la burocràcia. Igualment, voldrien que fos més àgil la col·laboració entre l’àmbit públic i la iniciativa privada.
GEMMA FONTANÉ
Manresa. 31 anys. Cofundadora i directora d’Orvit Digital i denadal.cat.
Nascuda a Manresa, va estudiar a l’Institut Lluís de Peguera abans de cursar el grau en Periodisme i Comunicació a la Universitat de Lleida. Després de treballar en diferents agències, el 2021 va fundar denadal.cat, empresa de venda de productes de Nadal catalans a escala nacional i internacional, i el 2023 va cofundar Orvit Digital, on treballen amb empreses del territori per ajudar-les a generar negoci a través de canals digitals. Des de llavors, s’ha implicat amb diverses entitats empresarials i, actualment, és presidenta de PIMEC Joves de la Catalunya Central i sòcia d’altres entitats com Femcat o el Cercle d’Economia.
Explica que s’ha vinculat a aquestes associacions perquè «encara hi ha molta feina per fer en aspectes clau com garantir la continuïtat de les empreses al territori, reforçar el talent i el lideratge de les noves generacions i generar una xarxa més forta entre empresaris de la Catalunya Central». Diu que formar part de les entitats és ajudar a fer tot això possible, i així poder construir un territori amb més projecció i condicions per a totes les persones. «Volem crear un territori on la gent pugui quedar-s’hi a viure i construir el seu projecte de vida; per això cal ajudar les empreses a poder ser pròsperes, créixer i estar consolidades», india. Creu que crear una empresa és esforç, compromís i dedicació, però aconsella a les persones que n’estan creant una a formar part d’entitats i associacions del seu sector o territori, ja que això les ajudarà a sentir-se més acompanyades, compartir problemes i experiències, establir sinergies i trobar mentors.
GUILLEM VILÀ
Manresa. 33 anys. Membre de la direcció executiva del Grup Vilà Vila
Tercera generació del Grup Vilà Vila, va créixer a Manresa. Després d’estudiar a La Salle i cursar el grau d’ADE a la UOC, es va incorporar a l’empresa familiar, on actualment, juntament amb el seu germà Ferran, n’assumeix la direcció d’algunes de les empreses. El grup, fundat el 1975 i amb més de 400 treballadors, opera en àmbits com la construcció, els moviments de terres, la gestió de residus i el transport nacional i internacional.
Sosté que un dels grans reptes de la comarca, i del seu sector en particular, està relacionat amb la dificultat de trobar i retenir talent, especialment en feines amb condicions laborals més exigents. També defensa que cal confiar més en les empreses locals: «A la comarca hi ha companyies de gran qualitat que mereixen ser proveïdores de primer nivell. Apostar per empreses locals genera un compromís mutu i una voluntat de donar el millor servei al territori, perquè qui treballa a casa seva sap que es juga el prestigi i el futur del seu negoci», argumenta.
Compromès amb el teixit del territori i seguint la tradició familiar, forma part de PIMEC, la Cambra de Comerç i diversos gremis sectorials. Creu que són espais on es poden compartir experiències, estar al dia a escala normativa i crear vincles amb altres empreses. «Pot ajudar molt al territori la suma d’empreses i entitats que s’uneixen per un objectiu comú. Ho hem vist amb la lluita pel 2+2 de la C-55», recalca.
MERCÈ VENDRELL
Navàs. 25 anys. Responsable de desenvolupament a Cohitech
Des de l’empresa familiar Cohitech, treballa a Navàs, el municipi on va néixer. Es va formar a La Salle Manresa i va cursar el grau de Management of Business and Technology a La Salle Bonanova. Actualment és responsable de desenvolupament a Cohitech, empresa fundada pel seu pare, Ramon Vendrell, dedicada a la fabricació de productes menstruals saludables i sostenibles, amb l’objectiu de transformar el món de la salut íntima amb solucions innovadores, segures i respectuoses amb el medi ambient. Mercè Vendrell destaca que un dels grans reptes de la Catalunya Central és la dificultat per trobar i retenir talent qualificat i tècnic. «Molts joves marxen a estudiar o treballar fora i després costa que tornin; això frena el creixement de les empreses.», declara. I agrega que la manca d’infraestructures i mobilitat redueix l’atractiu del territori i també que cal invertir en formació, retorn del talent i infraestructures per consolidar un teixit empresarial fort.
Per això, implicar-se en entitats com PIMEC és molt més que formar part d’una associació: «És entrar en una comunitat empresarial que comparteix reptes i busca solucions conjuntes. Et permet aprendre d’altres experiències, generar sinergies i defensar els interessos de les pimes, que són el cor de la nostra economia», assenyala.
Als joves que volen emprendre aquí, els diria que confiïn «en les seves idees i que no tinguin por de fer les coses d’una manera diferent». Igualment, els animaria «a buscar aliances, a aprendre dels errors i a no rendir-se davant dels obstacles. El futur del territori depèn de persones amb il·lusió i ganes de transformar-lo, i emprendre és una de les millors maneres de fer-ho», apunta.
GUILLEM VILANOVA
Igualada. 29 anys. Director d’innovació a Innovapack
Nascut a Terrassa, Guillem Vilanova és director d’innovació a Innovapack, empresa familiar amb seu a Igualada, fundada pel seu pare el 2007. Va estudiar a l’Escola Tecnos abans de cursar el grau en Administració i Direcció d’Empreses (UPC) i un postgrau en Direcció i Govern de la PIME (IQS). Innovapack es dedica al disseny i fabricació de packaging personalitzat de cartró per a empreses de tots els sectors. Tot i ser una SL jove i autofinançada, ha passat de ser una petita organització comercial a una fàbrica amb 70 treballadors i 16 milions de facturació. Així s’ha convertit en una de les empreses líders del sector i ha guanyat dues vegades el Premi Cepyme 500.
Assenyala tres reptes per al teixit empresarial de la Catalunya Central: infraestructures insuficients, petita dimensió empresarial i burocràcia excessiva. Explica que quan una empresa petita vol créixer, «sovint troba limitacions, tant en la infraestructura disponible com en la burocràcia». En el seu cas, la falta de sòl industrial adequat els ha obligat a treballar en diferents espais separats, una realitat compartida per moltes companyies en expansió. Aquesta situació pot limitar l’evolució i el creixement, així com afectar la creació de nous llocs de treball i riquesa al territori.
Forma part de PIMEC, del Clúster del Packaging i de la Unió Empresarial de l’Anoia, i defensa que aquestes entitats «connecten empreses, faciliten aliances estratègiques i permeten trobar solucions conjuntes». Aconsella els joves emprenedors a «connectar amb la comunitat empresarial i implicar-se en associacions, ja que això permet créixer, formar-se, trobar aliances i fer sentir la seva veu».
JORDI BADRENA
Manresa. 33 anys. Cofundador i director d’Orvit Digital
Cofundador i director d’Orvit Digital, és nascut a Manresa. Va estudiar a La Salle Manresa i posteriorment va cursar el Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals a ESCI-Universitat Pompeu Fabra i el Màster en Ecommerce a La Salle-Universitat Ramon Llull. .
El 2023 va cofundar Orvit Digital, una agència que ajuda les empreses a generar negoci a través de l’entorn digital. Entre els seus serveis més destacats hi ha el SEO, la publicitat digital i l’analítica web. Igualment, forma part de diferents associacions empresarials com PIMEC, CECOT o FemCAT, entre d’altres.
Jordi Badrena reivindica l’esforç i la iniciativa com a claus per a tenir una societat pròspera, amb empreses d’alt valor afegit i treballadors amb bones condicions laborals. Creu que el Bages ha de prioritzar la inversió i la creació de llocs de treball al territori per evitar convertir-se en una comarca dormitori. «La comarca no pot permetre’s el tancament d’empreses o la venda a propietaris estrangers d’altres companyies, perquè així és com es va perdent tot el poder de decisió. Les institucions han de facilitar la seva continuïtat», afirma. El cofundador i director d’Orvit Digital destaca la importància de les associacions, ja que, a parer seu, «un, tot sol, difícilment anirà enlloc». «En canvi, anant en grup, és més fàcil ser escoltat», indica. Alhora, motiva els joves a iniciar projectes innovadors, però els avisa: «El mercat és dur i ningú regala res».
ANDREA CONTRERAS
Sant Salvador de Guardiola. 25 anys. Directora de compres a Persianes Collbaix
Amb vuit anys de trajectòria a Persianes Collbaix, Andrea Contreras forma part de la tercera generació de l’empresa familiar fundada pel seu avi l’any 1972 a Sant Salvador de Guardiola. Va estudiar a l’Institut Lluís de Peguera i actualment és directora i responsable del departament de compres, des d’on gestiona la relació amb proveïdors i impulsa processos més eficients i sostenibles. Collbaix fabrica persianes enrotllables, portes automàtiques i sistemes d’alta seguretat, amb presència en més de 35 països i clients que van des de comerços locals fins a bancs centrals. L’empresa compta amb tres fàbriques al polígon de Salelles, a Sant Salvador de Guardiola, tamb é amb un centre a Gran Canària i amb un nou punt a Madrid.
Contreras considera que la manca de personal tècnic i qualificat és un dels grans reptes de la Catalunya Central. Per això, des de Collbaix estan impulsant un centre propi de formació per capacitar professionals especialitzats en persianes i portes automàtiques. Per a ella, implicar-se en entitats com PIMEC és essencial. La raó és la segúent: «Ens permet compartir experiències, establir contactes i aprendre d’altres sectors».
Considera que aquestes xarxes empresarials donen visibilitat i ofereixen una visió més global del mercat, a més de contribuir al desenvolupament del territori. «Formar part d’una associació és una manera d’aprendre i, alhora, de retornar al teu entorn part del que t’ha donat», afirma.
Als joves que volen emprendre els diria això: «Si tens una idea i ganes de triar-la endavant, fes-ho! Potser no sortirà bé a la primera, però cada error és un aprenentatge. Rodeja’t de gent que et donin suport i, si pots, d’empresaris que t’ajudin i et guiïn. No cal fer-ho tot sol!».
MARIONA SANTASUSANA
Manresa. 32 anys. Responsable comercial del Grup Santasusana
Graduada en Gestió d’Empreses per la UManresa, Mariona Santasusana va passar abans per l’Escola Joviat. Pertany a la quarta generació del Grup Santasusana, corredoria d’assegurances familiar amb gairebé un segle d’història, ja que l’any vinent celebrarà el seu centenari. Actualment hi dona continuïtat, juntament amb el seu germà, el pare i l’oncle, seguint l’exemple i els valors que els va transmetre l’avi: la proximitat, la confiança i el compromís amb les persones. A més de la vessant comercial i estratègica, també gestiona l’àrea de recursos humans, acompanyant l’equip i fomentant el desenvolupament personal i professional de cada membre. «Per a mi, treballar a Santasusana no és només un projecte professional, sinó una manera de viure els valors de la meva família i contribuir a deixar un llegat sòlid per a les generacions futures», confessa.
Ella creu que la Catalunya central té un gran potencial, però també matisa que cal actuar per aprofitar-lo. «Hem de ser capaços de retenir el talent jove i captar professionals qualificats que sovint marxen fora perquè aquí no veuen les mateixes oportunitats. Cal oferir formació adaptada a les necessitats reals de les empreses i projectes que facin il·lusió per quedar-se aquí», aclareix. També destaca la importància d’impulsar la innovació i la col·laboració entre empreses, universitats i centres tecnològics per avançar en la digitalització i la competitivitat.
Forma part del Comitè executiu de la Cambra de Comerç de Manresa, del Fòrum Econòmic de la Catalunya Central i de la Junta de Cojebro. Defensa que estar «connectats i implicats» en entitats empresarials és «essencial per sumar esforços i contribuir al creixement del territori». Als joves emprenedors, els anima a «llançar-se, buscar suport, fer xarxa i creure que el seu projecte té valor aquí mateix, al seu territori».
JORDI SERRA
Sant Joan de Vilatorrada / Manresa. 34 anys. Gerent de Nou Motor
Veí de Sant Joan de Vilatorrada, municipi on ha nascut i crescut, Jordi Serra va estudiar a La Salle Manresa abans de cursar el Grau en Relacions Laborals a la UAB i el Màster en Dret Internacional a la Universitat d’Oslo (UiO). Actualment és gerent de Nou Motor, empresa ubicada a Manresa amb gairebé 30 anys d’història, dedicada a la venda, lloguer i reparació de vehicles, i representant oficial de VW, Audi, Seat, Skoda i Cupra. Dins el teixit empresarial local, forma part de PIMEC, on va ser president de la divisió de Joves a la Catalunya central, i de Baccus.
Jordi Sierra assenyala diversos reptes -des del seu punt de vista, urgents- que afronta la Catalunya Central. El primer és la retenció del talent jove qualificat, ja que «molts perfils formats aquí marxen a Barcelona o a altres indrets per buscar noves oportunitats». També considera que moltes pimes encara tenen pendent el salt real cap a la digitalització per ser més competitives. Un altre punt crític, a parer seu, són les infraestructures, ja que està convençut que «cal millorar les connexions entre municipis, polígons i centres logístics per reduir costos i temps». A més, destaca la manca de projecció externa i d’accés a finançament innovador, factors que dificulten l’atracció d’inversions i el creixement d’empreses locals.
Per això defensa la importància d’implicar-se en entitats com PIMEC i altres associacions, «perquè et donen veu i força col·lectiva davant les administracions i et permeten aprendre, créixer i crear sinergies amb altres empreses». Als joves emprenedors els anima a «fer valer les seves idees des d’aquí, aprofitant l’avantatge d’un territori proper i amb comunitat, i entendre que cada error és un pas més per construir projectes sòlids i amb futur».
CLARA TORRES
Sant Fruitós de Bages. 32 anys. Directora comercial de Friman
Va estudiar al Pius Font i Quer abans de graduar-se en Administració i Direcció d’Empreses per ESADE. Clara Torres forma part de la tercera generació de Friman, empresa manresana de distribució d’alimentació fundada pel seu avi. Abans d’incorporar-s’hi, va iniciar la seva carrera en el sector del gran consum i el farmacèutic, treballant a multinacionals com Beiersdorf i Reckitt Benckiser. D’aquella etapa en destaca que va entendre que les dades, «ben treballades, poden ser una eina transformadora». Avui aplica aquesta filosofia a Friman, on aposta per la innovació, la qualitat del servei i la recomanació personalitzada dins del canal HORECA.
Torres opina que un dels reptes de la Catalunya central és «recuperar autoestima, entesa com l’estima i la confiança en el propi territori». I també «valorar allò que tenim, ser conscients dels reptes i de les nostres fortaleses, ja que això és és essencial per créixer». Continua dient que «massa sovint aquest sentiment col·lectiu es transforma en resignació expressada com ‘Quina llàstima, però no hi podem fer res’. I sí que hi podem fer alguna cosa». Destaca que cal millorar les comunicacions, l’accés a l’habitatge i les oportunitats per conservar el talent jove, i aposta per més col·laboració entre empreses, institucions i universitats. Defensa que cal «passar del no s’hi pot fer res al què hi puc aportar jo» i creu que «si treballem junts, podem construir un territori capaç de competir, innovar i atraure talent». Forma part de PIMEC i assegura que implicar-se en entitats empresarials «ajuda a créixer, a aprendre i a enfortir el teixit del territori».
Anima els joves a mantenir una actitud curiosa i oberta. Els diria: «No perdis mai la teva humilitat de pensar que no ho saps tot. La curiositat i les ganes d’aprendre són les que et faran evolucionar dia a dia. Vivim en un entorn on la paraula ‘aprenentatge’ encara s’associa massa al món acadèmic, però en realitat hi ha infinites vies de coneixement».
JOEL LOZANO
Sallent. 35 anys. Gerent i soci d’Autocars HT
Conegut per ser una persona emprenedora i treballadora, Joel Lozano prové de Sallent. Va cursar estudis superiors de Gestió del Manteniment Industrial, Gestió Empresarial i Gestió del Transport, i actualment és gerent i soci d’Autocars HT, empresa familiar amb més de 75 anys d’història dedicada al transport col·lectiu de passatgers. Amb seu a Sallent i arrelada a la Catalunya central, la companyia ofereix serveis laborals, escolars, esportius i per a agències, tant a escala nacional com internacional.
Compromès amb el territori és soci fundador i president de l’Associació d’Empreses de Sallent i forma part del comitè executiu de PIMEC Catalunya central, des d’on defensa el paper essencial de les empreses que no tenen grans dimensions. «Un dels grans reptes de la Catalunya central és tenir una administració que treballi i escolti les pimes, i que ens reaccioni amb rapidesa a l’hora de permetre’ns exercir la nostra activitat, a aquells que estem arrelats i generem riquesa. No oblidem que sense empresa no existeix ni progrés, ni estat del benestar, ni administració pública», adverteix.
Per això considera «bàsic i imprescindible» implicar-se en col·lectius empresarials, per canalitzar inquietuds, conèixer altres empreses i fomentar la col·laboració entre organitzacions. Als joves, els anima a «treballar, esforçar-se, posar focus, tenir paciència i no decaure».