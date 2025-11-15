Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

I el ministre Jordi Hereu va exclamar a la bagenca Masats: "¿Cómo están ustedeees?"

El responsable de la cartera d'Indústria i Turisme del Govern d'Espanya, protagonista de la inauguració de les noves instal·lacions de l'empresa bagenca

El ministre Jordi Hereu, durant la visita a Masats, amb els sabatots que li van recordar &quot;els pallassos de la tele&quot;

El ministre Jordi Hereu, durant la visita a Masats, amb els sabatots que li van recordar "els pallassos de la tele" / Mireia Arso

Sant Salvador de Guardiola

Una visita ministerial amplifica el rebombori. La nodrida presència de mitjans d’abast estatal, més interessats en els equilibris al Congrés que en la indústria bagenca, en va donar testimoni ahir durant la visita del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, per inaugurar la nova nau de 5.000 metres quadrats de l'empresa de Salelles Masats. La jornada va donar per a diverses anècdotes.

Així, durant la visita a les instal·lacions productives, el protocol industrial va obligar Jordi Hereu a calçar-se uns protectors per a les sabates. Hereu, nascut en plena era de l’UHF, va recordar-se de les tardes de dissabte davant dels «pallassos de la tele». Els sabatots van ser la seva magdalena de Proust. «¿Cómo están ustedeees», va exclamar amb la mateixa simpatia que va exhibir durant tota la visita.

Més tard, Hereu i el conseller Miquel Sàmper (qui va obrir-se molt gràficament l’americana quan l’alcaldessa Anna Llobet va demanar públicament al seu departament més diners per als projectes del poble) s’admiraven que Masats tingui en plantilla un Jordi Pujol i un Pedro Sánchez. Els dos polítics van destacar la coincidència durant els seus parlaments. Hereu no va dubtar a fer-s’hi una foto. n

