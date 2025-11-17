La bretxa salarial entre homes i dones equival al sou de gairebé un mes i mig, segons un estudi de CCOO
El sindicat assenyala el 18 de novembre com a dia simbòlic a partir del qual les dones comencen a treballar de franc
ACN
La bretxa salarial entre homes i dones equival al sou de gairebé un mes i mig, segons un estudi de CCOO. La formació de defensa dels drets dels treballadors afirma que en termes percentuals la diferència ha disminuït, però que en xifres absolutes en euros es manté estancada. Així, l'informe, que referencia dades del 2022, assegura que aquell any els homes van percebre de mitjana 6.219,39 euros anuals més que les dones. En aquest context, CCCOO assenyala aquest dimarts 18 de novembre com el dia simbòlic a partir del qual les dones comencen a treballar de franc en comparació amb els homes, una situació que s'allarga fins a final d'any. El sindicat ho considera una "injustícia" que "perpetua la precarietat i la desigualtat" en vers les dones.
A parer de CCOO, la "discriminació salarial" no és fruit de l'atzar, sinó "de la suma de la infravaloració" de la feina de les dones més "l'impacte de les cures" en la seva carrera professional.
"La segregació del mercat de treball respon a una societat patriarcal que dona valor a les feines masculinitzades i no reconeix els treballs feminitzats", assegura el sindicat en un comunicat. Per això advoca per "lluitar per dignificar" les feines que més desenvolupen les dones, especialment "les que posen la vida al centre fent feines d'atenció a les persones i les cures".
"És imprescindible un pacte de cures integral a Catalunya que dignifiqui la feina de les persones que cuiden, molt majoritàriament dones", rebla el sindicat, que reclama alhora que es "dignifiqui" el dret a les cures i que les administracions es facin "corresponsables" d'una activitat "que fins ara s'ha desenvolupat a costa de l'esforç i la salut de les dones".
