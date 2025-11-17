Els treballadors de Marelli mantenen la vaga indefinida davant la manca d'avenços en la negociació de l'ERO de Santpedor
La companyia de components per a l'automoció vol tancar la planta del Bages i acomiadar 52 empleats
ACN
Els treballadors de l'empresa Magneti Marelli han iniciat aquest dilluns una vaga indefinida coincidint amb l'últim tram de les negociacions de l'ERO que afecta els 52 empleats que la planta té a Santpedor. El president del comitè d'empresa, Dani Melero, ha explicat que la convocatòria arriba com a "última mesura de pressió" després que les converses amb la direcció no hagin aportat cap proposta sòlida per garantir el futur de la planta ni per millorar les condicions de sortida dels afectats. Aquest matí, entre 150 i 200 persones es concentren a les portes del Departament d'Empresa i Treball, on està previst que se celebri una de les darreres reunions de negociació amb la direcció de l'empresa.
El president del comitè d'empresa de Magneti Marelli a Santpedor, Dani Melero, assegura que la plantilla "sempre ha apostat per la reindustrialització" de la planta del Bages i manté que la companyia "ha deixat morir l'empresa" en no presentar projectes viables per mantenir l'activitat. Tot i que admet que s'han fet "alguns moviments", els treballadors consideren que no han estat suficients ni han tingut "el pes necessari" per oferir una alternativa real al tancament.
La direcció, explica el president del comitè, manté la seva posició i no preveu retirar l'ERO per cessament total de l'activitat, que ja es dona per irreversible. "El tancament per a 52 famílies segueix endavant i això no té marxa enrere", lamenta Melero, que qualifica la situació de "límit".
A primera hora del matí, entre 150 i 200 persones s'han concentrat a les portes del Departament d'Empresa i Treball on, a dos quarts d'onze, està previst que se celebri la penúltima reunió de negociació amb la direcció de l'empresa. A més dels treballadors de la planta de Marelli a Santpedor, també hi han assistit representants de Comissions Obreres, únic sindicat present a l'empresa, així com companys d'altres plantes del grup —com les de Barberà del Vallès (Vallès Occidental) i Llinars del Vallès (Vallès Oriental)— i delegats sindicals d'altres centres de treball de la zona.
Les negociacions d'aquest dilluns s'iniciaran a dos quarts d'onze del matí, i la de dijous serà l'última jornada formal prevista. El comitè assegura que la vaga es mantindrà fins que hi hagi "alguna proposta satisfactòria" que permeti desbloquejar la situació.
El dilluns també ha estat marcat per un petit ensurt a la planta, on un vehicle aparcat en un pati interior s'ha incendiat.
