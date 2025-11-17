Consell de Política Fiscal
Romero assegura que el nou model de finançament compleix el pactat amb ERC i reconeixerà «la singularitat de Catalunya»
Hisenda es compromet a presentar el nou esquema abans d’esgotar el primer trimestre del 2026, per a així poder tenir-lo en vigor el 2027
Gabriel Ubieto
La consellera d’Economia de la Generalitat, Alícia Romero, ha celebrat que el nou sistema de finançament autonòmic proposat pel Govern «garanteix la singularitat de Catalunya» i obre la porta a augmentar el percentatge de cessió de tributs des de l’Estat a les comunitats. La vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, s’ha compromès davant els consellers autonòmics a tenir llest i definit el nou model abans d’esgotar el primer trimestre del 2026, per a així poder tenir-lo en vigor el 2027. I, a falta de conèixer els detalls, la música ha agradat a l’administració catalana.
«El que hem escoltat sona bé, esperarem com es concreta», ha afirmat Romero a la sortida de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. «És un model bo per a totes les comunitats», ha afegit, a expenses de com Hisenda acabi concretant un model que presentarà a principis de l’any que ve i que vol que estigui en vigor ja el 2027.
La consellera d’Economia ha avançat que el nou model eliminarà les entregues a compte, cosa que facilitarà la liquiditat de les autonomies i que el rebut des de l’Estat quadri amb l’evolució de la recaptació. També reformularà l’Agència Tributària per fer-la «més federal» i que així pugui «compartir dades amb la resta d’agències tributàries» d’altres territoris, com és el cas de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).
Montero s’ha mostrat partidària a «augmentar el percentatge de cessió de tributs i incloure nous tributs» que gestionin les autonomies amb el nou model, segons ha detallat Romero. Actualment, Hisenda recapta tots els impostos –excepte a Euskadi i Navarra– i després traspassa un percentatge a les autonomies perquè ho gestionin. Per exemple, la meitat de l’IRPF o l’IVA recaptat. Montero estudiarà transferir més percentatges i incloure una part de nous tributs, segons el territori. A Catalunya, l’objectiu final de la Generalitat és recaptar tots els impostos a mitjà termini i el 2026 ambiciona poder recaptar ja tot l’IRPF.
La Generalitat ha rebut les bases del nou model i ha emfatitzat que el compromís del Govern passa per un sistema que «garantirà la singularitat de Catalunya» i que «més enllà dels elements homogenis es respectarà la nostra singularitat». Per la qual cosa, segons ha detallat, és un model que compleix l’acord firmat pel PSC i ERC per a la investidura de Salvador Illa, ja que descriu «uns principis que coincideixen amb el que ens ha explicat la ministra».
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Mor Margaret Rubí Casals, de la popular botiga Rubí Casals de Manresa, als 64 anys
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- L'exemplaritat de Tous: segona generació
- El funeral de Miquel Caelles, mort en accident de trànsit, serà aquest diumenge a la tarda a Súria
- Cada vegada hi ha més professionals i experts que recomanen preparar un 'testament digital
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper