Mobilitat laboral
Les contínues incidències de Rodalies obliguen les empreses de Barcelona a oferir més teletreball
Un informe de la UOC i Pimec revela que les ofertes d’ocupació que inclouen exercici a distància creix, malgrat la contracció posterior a la pandèmia
Gabriel Ubieto
Rodalies de Barcelona és la xarxa més impuntual d’Espanya, amb uns trens que circulen amb 20,3 minuts més tard que la mitjana, i això està obligant les empreses amb seu a l’àrea metropolitana a oferir més teletreball que la resta. Poder estalviar-se un o més dies d’incidències, tant per al treballador que les pateix com per a l’empresa que el veu arribar tard, és una de les vies que moltes companyies estan aplicant per millorar la seva operativa.
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la patronal Pimec han presentat aquest dimarts un informe que analitza com està evolucionant el treball a distància a Catalunya durant els últims anys. El diagnòstic de les entitats ofereix algunes conclusions que coincideixen amb avaluacions prèvies, com que el teletreball està creixent malgrat el retrocés que van mirar d’aplicar algunes empreses després del final de les restriccions posteriors a la pandèmia. Actualment, prop de l’11% de nous llocs de treball ofereixen exercir a distància.
També que qui més treballa són els comandaments intermedis, en comparació amb els alts càrrecs o els treballadors de base. Igual com que és més probable que una oferta de treball inclogui teletreball si requereix menys habilitats comunicatives o socials i més capacitat d’autogestió i autoresponsabilització.
Com a element nou, l’informe de la UOC i Pimec incorpora una variable territorial, després d’analitzar més de dos milions d’ofertes de treball publicades per empreses amb seu a Catalunya i amb una mostra representativa de les quatre províncies. I allà els autors han detectat que, més enllà de la mateixa composició econòmica dels territoris, a igual oferta de feina, si aquesta és per treballar a Barcelona és més probable que ofereixi treballar a distància que si aquesta corporació tingués seu a Tarragona, Lleida i Girona.
«Més enllà del tipus d’ocupació, el fet de ser a Barcelona és significatiu i és més probable que una oferta d’ocupació ofereixi teletreball», ha apuntat la investigadora de la unitat de prospecció i anàlisis laboral de la UOC, Paula Pedro.
¿Per què les empreses barcelonines ofereixen més teletreball? L’informe no té totes les respostes, però els seus autors sí que apunten directament al factor desplaçament. «Les empreses a Barcelona ofereixen més teletreball «pels dèficits de mobilitat col·lectiva que tenim», ha reconegut el secretari general de Pimec, Josep Ginesta. Estalviar-se un o diversos dies de desplaçaments implica un estalvi en temps i atractiu per conciliar.
No en va, la situació a la xarxa ferroviària catalana no ha millorat durant els últims anys, sinó al contrari. Segons un informe publicat recentment pel sindicat UGT, que fa servir les dades de l’Observatori de la Mobilitat, els treballadors catalans han vist com el temps que cada dia inverteixen a anar i tornar de la feina ha augmentat en gairebé 10 minuts diaris durant l’últim lustre. Això ha suposat un increment de més de 220 hores a l’any dedicades només a desplaçaments.
Des de la UGT vinculen aquest increment en les hores dedicades al desplaçament no només a problemes de mobilitat, sinó també a l’encariment de l’habitatge, que obliga cada vegada més treballadors a buscar-se un sostre cada vegada més lluny dels centres de treball.
