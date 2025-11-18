Santpedor ultima els preparatius d’un gimnàs 24 hores que obrirà al gener
Els cosins bagencs Joel Solà i Pau Simón impulsen la creació d’S3 Fit Zone, un centre totalment automatitzat gràcies a una aplicació que conté tota la gestió de l’espai i l’usuari
Dos cosins del Bages, en Joel Solà (Santpedor, 2004) i en Pau Simón (Sant Martí de Torroella, 2000), han impulsat la creació d’S3 Fit Zone, un gimnàs 24 hores que obrirà portes a Santpedor el mes de gener. Es tracta d’un centre totalment automatitzat gràcies a una aplicació que conté tota la gestió de l’espai i l’usuari com ara les quotes, les promocions o la contractació de les dietes. Ubicat al carrer Ramon Llull, 28, el local tindrà dos espais: una sala de màquines i equipament fitness, i una zona d’entrenament funcional, un mètode d’activitat personalitzat i dirigit, molt de moda, que busca potenciar el moviment del cos.
L’oportunitat va sorgir arran de dos factors: l’experiència en el món del fitness de Simón, que és miner i té un grau mitjà i superior d’esports, i la possibilitat de fer servir un local de propietat familiar. “Després de tot un dia parlant vam decidir que podia ser una bona proposta”, reconeix Solà, qui s’està preparant per ser camioner. Ell portarà les xarxes socials i el màrqueting de l’entitat, mentre que en Pau, en un principi, dinamitzarà els entrenaments funcionals que es facin a la tarda. La idea, però, és que no hi hagi cap supervisor.
Això serà possible per l’automatització de tot el funcionament del centre. Des de les quotes les promocions o les dietes, fins a mètriques corporals, l’ús de les màquines i l’entrada al gimnàs aniran gestionades a través de l’aplicació que duu el mateix nom de l’entitat. Per entrar al centre, els clients s’hauran d’haver donat d’alta amb la fotografia del seu rostre perquè puguin superar el segon control d’accés. Aquest serà similar a les comportes del metro i funcionarà amb identificació facial. L’entrada principal estarà regulada amb un codi QR.
Pel que fa a l’obertura 24 hores, Solà i Simón s’han basat en moltes de les peticions de gent que té un horari laboral difícil de compaginar amb les hores habituals d’obertura dels gimnasos convencionals. “Hi ha moltes persones que treballen al sector de la indústria, comencen a treballar a les 6 del matí i volen anar al gimnàs abans. També a la inversa, gent que acaba a les 10 o 11 de la nit i que vol anar-se’n a entrenar després”, explica Solà. L’únic gimnàs que tenen a disposició actualment els residents de Santpedor obre a les 9 del matí i tanca a les 10 de la nit.
Els usuaris que es vulguin apuntar a l’S3 Fit Zone podran escollir quatre opcions de pagament: quota diària (10 €), mensual (45 €), trimestral (42 € al mes) i anual (40 € al mes). A més, aviat anunciaran promocions especials per e les cent primeres persones en apuntar-se i descomptes per famílies nombroses i monoparentals.
Per fidelitzar els primers clients, ja han creat el perfil a Instagram, on mostren el seguiment de les reformes del local i realitzen anuncis, preguntes i enquestes. Paral·lelament, qualsevol persona que vulgui pot reservar la samarreta de la marca del gimnàs.
