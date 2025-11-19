Els amants del motor gaudeixen de l'Omoda&Jaecoo Premiere Day a Manresa
Unes 150 persones assisteixen a l’esdeveniment de la marca al nou concessionari Yomovo
El concessionari Omoda & Jaecoo Manresa | Yomovo Vallescar va reunir ahir a la tarda un grup de 150 persones apassionades del motor per celebrar el Premiere Day, un esdeveniment de les marques xineses en què es van presentar els nous models Omoda 5 SHS-H i Jaecoo 5 i que va generar molta expectació i curiositat. El punt de venda de la capital del Bages, situat a la carretera de Vic, va ser un dels 60 centres escollits arreu de l’Estat que van tenir l’oportunitat de presentar els dos vehicles i diverses novetats.
L’esdeveniment va començar passades les 7 de la tarda amb la presentació de Jun Jie, Senior Product Analyst d’Omoda & Jaecoo Espanya, i el cap de vendes de Yomovo, Sergi Martínez.
Seguidament, es van desvelar els dos cotxes amb la retirada de la lona que els cobria i les explicacions pertinents de les seves singularitats.
Els assistents a l’acte van poder pujar als seients dels vehicles i gaudir d’un ambient festiu per a l’ocasió, amb música, dinamització especial i activitats interactives. Entre les més destacades hi havia un quizz sobre els dos nous models que premiava el guanyador amb una SmartBox i un cap de setmana amb un vehicle de la marca. A més, es van servir aperitius i beguda.
A banda de les presentacions, els inscrits a l’acte van descobrir una novetat que va despertar el seu interès: l’Omoda 9 Black Matte Edition. Una versió especial d’aquest model presentada per primera vegada en l’acabat negre mat, que anticipa la campanya de Black Friday amb un gran impacte visual.
La jornada festiva també va servir per celebrar l’assoliment dels 30.000 clients de la marca a Espanya en menys de dos anys. Per aquest motiu, es va fer un lliurament simbòlic a un client especial per reforçar el compromís de la marca amb la seva comunitat.
