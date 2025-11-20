El Consell Comarcal del Bages i 18 ajuntaments incorporen 50 persones en risc d'exclusió als serveis municipals
El president l'ens comarcal, Eloi Hernàndez, presenta la nova edició del Programa Treball i Formació, destinat a donar oportunitats laborals a persones en atur o que s'inicien en el món laboral
La d'enguany és la primera vegada que els consistoris fan els contractes a les persones participants que treballen en els seus serveis
El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, ha presentat aquest dijous a la seu de l’ens a Manresa la nova edició del Programa Treball i Formació, destinat a donar oportunitats laborals a aquells col·lectius que tenen més dificultats per accedir i mantenir-se al mercat laboral. Enguany comptarà amb la participació de cinquanta persones repartides en divuit ajuntaments de la comarca i el mateix Consell. Com a novetat, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha permès que siguin els consistoris els que facin els contractes per tal d’atendre directament les necessitats dels municipis i diversificar els perfils de les persones seleccionades en el curs.
Els perfils s’han ajustat a necessitats reals dels serveis locals, amb predomini de suport administratiu i brigada/jardineria, entre d’altres. Cada participant disposa d’un itinerari formatiu de 80 hores (ofimàtica, tècniques de comunicació, conducció de carretons elevadors o competències digitals), a més d’orientació laboral i seguiment tècnic continuat. La combinació de contractació, formació i acompanyament pretén garantir que l’experiència tingui continuïtat més enllà dels 12 mesos i es tradueixi en inserció efectiva.
Precisament, en l’acte de presentació, per motivar els participants d’enguany, Hernández ha començat destacant com a exemple d’èxit del programa les històries de Basti Rodríguez i Fadoua Allouchi, presents a l’esdeveniment. Dues persones que han tingut l’oportunitat de continuar treballant en el món de l’administració pública.
“Nosaltres no regalem res, us ho heu guanyat vosaltres. Heu passat uns processos de selecció i us han escollit”, ha dit el president, que ha animat els assistents a aprofitar les tres parts del programa: l’oportunitat laboral, la formació i l’orietació perquè passats els dotze mesos “se us obrin les portes”. “És una experiència magnífica per afegir als currículums tant per aquells que us inicieu en el món laboral com els que estigueu en situació d’atur i us donarà una empenta per guanyar punts, bagatge i una injecció de moral perquè veureu que encara teniu molt a aportar”, ha explicat.
També va demanar als participants treballar als ajuntaments amb la “vocació de servir als veïns i veïnes dels municipis, buscar solucions i ajudar-los de manera constructiva”. Un requisit imprescindible per tal que es presentin a l’administració com a “molt esperats, mans noves que venen a sumar en benefici de la ciutadania”.
El programa promou una formació i orientació, juntament l’experiència laboral, que ha se servir perquè les empreses amb les quals té contactes el Consell Comarcal del Bages vegin com una oportunitat aquestes persones per les habilitats adquirides en comunicació, ofimàtica o manteniment, entre d’altres, durant el programa.
Els 18 ajuntaments participants són Artés, Avinyó, Balsareny, Callús, Cardona, Castellbell i el Vilar, Castellnou de Bages, Castellgalí, Fonollosa, Monistrol de Montserrat, Navarcles, Navàs, El Pont de Vilomara i Rocafort, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet i Santpedor. El programa està finançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
