L’empresa com a actor de formació de l’alumnat: la Joviat celebra la primera Jornada Empresarial de l’FP a Catalunya
Experts del món educatiu i alumnes del territori assisteixen a un esdeveniment que reivindica el paper de la Formació Professional en la transformació de la societat
La Fundació Joviat ha celebrat aquest dimecres la primera jornada empresarial i de Formació Professional a Cataunya sota el nom “Empreses que formen i transformen”. Un esdeveniment en què els diferents ponents han anat exposant la realitat de l’entorn empresarial actual, en què la formació de l’alumnat juga un paper clau. Cinc testimonis han compartit històries inspiradores que exemplifiquen i reivindiquen el potencial transformador de l’FP i el trencament d’estereotips.
La trobada, que s’emmarca en els actes del 65è aniversari, ha començat a 2/4 de 10 del matí, ha reunit experts del món educatiu, alumnat i representants del teixit empresarial i formatiu del territori. La recepció i benvinguda ha anat a càrrec de la directora de la Joviat, Laia Puigdellívol, que ha expressat el dol del centre per la pèrdua de Miquel Caelles la setmana passada. Li ha agafat el relleu Núria Sala, CEO d’E2S, que ha parlat del concepte d’empresa i com ha canviat, també des del vessant dels treballadors i el seu vincle amb el centre de treball.
El següent a intervenir ha estat Marc Bernadich, degà de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, Uvic-Ucc, qui ha detallat com la visió de les companyies ha anant canviant al llarg dels anys amb nous actors que han entrat en joc. Ho ha fet a partir de la funció de Cobb Douglass i ha destacat la rellevància de l’ADN cultural més que els recursos per tirar endavant. Un exemple que ha mencionat és el del Baxi Manresa. La seva ponència ha clos manifestant que l’empresa és una situació d’aprenentatge.
Tot seguit, Olga Díez, fundadora de “The Onion Inside”, ha aportat una mirada transgeneracional amb la conferència “Dels zeta als boomers n’hi van quatre”, posant l’accent en el diàleg intergeneracional dins les organitzacions. Després, Puigdellívol i Sala han presentat l’estudi “Trencant estereotips sobre l’alumnat d’FP a Catalunya”, que revela expectatives, valors i motivacions del jovent que aposta per l’FP, posant en evidència prejudicis encara existents.
Posteriorment, ha tingut lloc un diàleg entre Laura Macià, coordinadora de formació i docència de l’àrea d’infermeria d’Althaia, Laura Quinqué, tutora de Cures Auxiliars d’Infermeria de Joviat, i Lourdes López, directora pedagògica de Joviat, sobre el rol formador des de l’empresa. A les 12 del migdia, cinc testimonis han explicat les seves històries inspiradores: Christian Miranda, exalumne del grau de condicionament físic de Joviat; Andreu Sanmiquel, estudiant de medicina, David Pérez, de la Pastisseria Cigne; Sayed Nawid, treballador de Casa Mas; i Míriam Lozano, coordinadora pedagògica del FAR, el centre de noves oportunitats d’Ampans.
Jordi Vilaseca, president de la Fundació Joviat, ha tancat la jornada amb un missatge d’esperança cap a la vida i de reconciliació. “Confiem en les noves generacions i en les empreses que formem i transformem i que, de manera conjunta, treballarem per un món millor”, ha conclòs.
