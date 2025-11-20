Les empreses del Bages van facturar el 2023 el 5,5% més que l'any anterior
El volum de negoci es va enfilar fins als 8.640,8 milions d'euros, segons l'estudi "Estructura empresarial de la província de Barcelona" de la Diputació
Les empreses privades del Bages van tancar l'exercici 2023 amb una facturació total de 8.640,8 milions d'euros, el 5,5% més que l'any anterior, segons les dades de l'estudi "Estructura empresarial de la pvíncia de Barcelona" de la Diputació, que s'ha presentat aquest dijous.
La comarca va tancar l'any amb un total de 3.042 empreses, només el 8% de les quals (243) eren societats anònimes. Del total, el 43% es van situar en una facturació igual o superior als 500.000 euros. El 27,5% va superar el milió d'euros, i només el 4,5% va estar per sobre dels 10 milions.
La facturació per càpita es va situar, segons l'estudi, en els 46.618 euros, el que suposa el 4,5% més que l'any anterior.
Del total de la facturació, el 50,4% va ser de les empreses industrials (4.353,3 milions). El 33,3% (2.880,7), de les empreses de serveis; el 7,7% (688,4%), de les de la construcció; i el 8,5% (736,4%), de les del primari. El pes de la facturació industrial va caure dos punts respecte de la facturació de dos anys abans, i sis dècimes respecte del 2022. Es va mantenir la facturació als serveis i al primari, però va créixer gairebé un punt la de la construcció.
Per sectors, el 12% del total va ser de productes alimentaris i begudes, seguit, molt de prop (11,6%), dels vehicles de motor i altres materials de transport. Per sobre del 5% del total també es van situar les indústries extractives (7,1%) i altres indústries manufactureres (5,4%).
Per municipis, les empreses amb seu a Manresa van suposar el 30,7% del total (2.650 milions d'euros), catorze dècimes per sobre del seu pes comarcal en l'exercici anterior, mentre que les de Sant Fruitós van aportar-hi el 18%, un punt menys que el 2022. Per sobre del 5% sobre el conjunt es van situar Súria (7,8%), Santpedor (7,3%) i Sallent i Sant Joan de Vilatorrada, ambdues amb un pes del 5,4%.
Amb tot, Gaià es va situar com el municipi amb la més elevada facturació per càpita (204.340 euros), seguida de Sant Fruitós de Bages (168.857), Avinyó (167.957), Súria (110.917) i Castellgalí (100.239). Manresa va quedar 13.000 euros per sota de la mitjana comarcal, amb 33.239 euros.
Les principals empreses per facturació de la comarca van ser Iberpotash (607,7 milions), Denso Barcelona (351,5), Joyería Tous (33,6,1), Matadero Frigorífico Avinyó (210,4) i Agropecuaria CAtalana (207,6). En sisè lloc es va situar Matadero Comarcal del Bages (155,8), seguit de Deporvillage (152,7), Matadero Frigorífico del Cardoner (142,3), Constructora del Cardoner (142,3) i Gestamp Metalbages (133).
