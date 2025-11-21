Bombers voluntaris de l'Alt Urgell i el Solsonès presenten una demanda col·lectiva contra la Generalitat per exigir drets laborals
Reclamen l'equiparació salarial i estar donats d'alta a la Seguretat Social per deixar d'estar "desprotegits"
Anna Berga (ACN)
Uns 110 bombers voluntaris de 22 parcs de la demarcació de Lleida -set d'ells de l'Alt Urgell i Solsonès (Coll de Nargó, Josa i Tuixén, Montferrer, Oliana, Seu d'Urgell, Solsona i Torà)- han presentat aquest divendres la primera demanda col·lectiva contra la Generalitat per exigir l'equiparació de les condicions laborals i salarials amb els bombers de professió. Sobretot, reclamen al govern que els doni d'alta a la Seguretat Social perquè, en cas d'accident, quedin coberts, ja que ara se senten "desprotegits".
Des de Bombers Precaris en Lluita asseguren que la seva relació amb l'administració ha transcendit els límits del voluntariat i s'ha convertit en una relació laboral encoberta, que denominen "d'uberització" del servei públic. Uns 300 bombers voluntaris de la resta de demarcacions catalanes també preveuen presentar demandes similars abans d'acabar l'any.
Els bombers que han presentat la demanda conjunta denuncien una professionalització encoberta i, per això, reclamen a la Generalitat que actuï en conseqüència i reconegui l'existència d'una relació laboral. A més, assenyalen que aquesta professionalització s'ha aguditzat en els darrers anys amb, per exemple, l'obligatorietat de fer un nombre d'hores mínimes a l'any (650) i d'estar controlats mitjançant una aplicació similar a la que utilitza Glovo.
Així, denuncien que exerceixen les mateixes funcions que els bombers de professió, malgrat que no tenen els mateixos drets laborals. En especial, reclamen a la Generalitat que els doni d'alta a la Seguretat Social, ja que actualment els casos d'accident els cobreix una assegurança mèdica a través d'una mútua. "La Seguretat Social ens aporta el tema de malalties professionals, incapacitats i accidents, on ara estem completament desprotegits", ha explicat Josep Maria Alcalà, president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya i membre Bombers Precaris en Lluita, que afegeix que aquesta situació "és una vergonya i una infàmia per a l'administració".
En el mateix sentit s'ha expressat Miquel Mesegué, president de la Federació d'Associacions de Bombers Voluntaris de Catalunya i membre de Bombers Precaris en Lluita, que reclama a l'administració que busqui fórmules perquè puguin fer la seva feina amb "condicions". "Jo vull que si demà tinc càncer perquè me l'ha provocat la tasca de bomber, estigui cobert. Si demà pujo al camió i aquest bolca i em mato, que la meva família estigui tranquil·la", ha explicat.
Demanda de 110 bombers de la demarcació
Mig centenar de bombers voluntaris s'han concentrat aquest divendres a les portes del Palau de Justícia de Lleida per presentar la demanda col·lectiva que han presentat contra la Generalitat i llegir un manifest. En total, la demanda inclou 110 bombers voluntaris dels 22 parcs que hi ha a la demarcació –18 són parcs de bombers voluntaris i 4 són mixtos-.
Els parcs amb bombers demandants a la demarcació de Lleida són: Àger, Agramunt, Almacelles, Almenar, Artesa de Segre, Coll de Nargó, Esterri d'Àneu, la Granadella, Guissona, Isona, Josa i Tuixén, Lleida, Montferrer, Oliana, la Pobla de Segur, Ponts, Ribera de Cardós, Seròs, Seu d'Urgell, Solsona, Sort i Torà.
Uns 300 bombers voluntaris de la resta de demarcacions preveuen presentar abans d'acabar l'any sengles demandes col·lectives als seus respectius jutjats socials. A més, el 19 de desembre hi ha prevista una mobilització de bombers voluntaris a Barcelona. En total, el col·lectiu preveu presentar demandes col·lectives a 12 jutjats socials que agruparan més de 400 demandants, xifra que matisen que es podria ampliar durant els primers mesos de l'any que ve.
