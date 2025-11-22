Pla pilot per revitalitzar les botigues locals del centre històric de Manresa, Berga, Igualada i la Seu d'Urgell
La prova, que es fa en dotze capitals de comarca, està dotada amb 800.000 euros per crear plans d'usos i d'estratègia comercial
Gemma Sánchez Bonel (ACN)
El Govern ha posat en marxa un pla pilot per revitalitzar el comerç local dels nuclis històrics de dotze capitals de comarca. La iniciativa, a la Catalunya central, preveu diverses actuacions a Manresa, Berga, Igualada i la Seu d'Urgell.
Enguany es destinaran 800.000 euros per crear instruments de planificació comercial i urbanística, i definir plans d'usos i altres eines de diagnosi que permetin donar una empenta a les botigues. "Hem de ser capaços de trobar l'equilibri entre la transformació i mantenir dels nostres signes d'identitat", ha defensat el conseller Miquel Sàmper aquest dissabte durant la presentació del pla a Vilafranca amb la consellera Sílvia Paneque.
A partir de la diagnosi inicial que es faci a cada municipi, la intenció és desenvolupar diversos instruments de planificació urbanística. Poden anar des de fer un mapa detallat del teixit comercial existent a fer una anàlisi qualitativa de l'oferta. Una altra opció és elaborar plans especials d'usos i activitats per garantir una oferta comercial equilibrada i que respongui a les necessitats reals del veïnat.
La prova pilot forma part del Pla de Barris i Viles 2025-2029. Cadascun dels dotze municipis seleccionats per aquesta primera edició del pla rebrà una subvenció d'entre 40.000 i 80.000 euros per desenvolupar l'eina que més s'ajusti a les seves necessitats. En paral·lel a l'ajuda econòmica, la Generalitat ha anunciat que habilitarà un espai cooperatiu per dissenyar actuacions conjuntes de dinamització comercial per promoure la col·laboració entre comerciants i l'administració.
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha fet una crida a "ser capaços d'absorbir allò que aporten les innovacions" i els "nous costums comercials", tot recordant que el comerç de proximitat dona feina a 500.000 persones a Catalunya i representa el 15% del PIB.
Sàmper ha definit com una "amenaça" la comoditat que ofereix el comerç electrònic, "que et permet comprar unes sabatilles esportives des del sofà de casa mentre veus el futbol". "Això revoluciona la forma clàssica de comprar, però hem d'intentar fer veure la gent que és molt millor anar a una botiga de tota la vida i que el comerciant t'assessori", ha demanat als alcaldes i regidors dels dotze municipis presents aquest dissabte a la signatura del conveni entre els departaments d'Empresa i Territori per tirar endavant la prova pilot.
Al seu torn, la consellera Sílvia Paneque ha precisat que la implicació del seu departament en aquest pla se cenyeix a l'àmbit de la planificació urbanística per "complementar" l'assessorament que liderarà Empresa i Treball. Paneque ha vinculat les diverses polítiques d'habitatge que està impulsant el Departament de Territori a "l'activació econòmica dels barris".
"Cada solar que activem i cada habitatge que podem rehabilitar té implicacions que van molt més enllà de garantir quatre parets, ja que l'habitatge té molt a veure amb la regeneració d'espais urbans", ha defensat la consellera.
