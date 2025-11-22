Santa Maria de Miralles és el municipi que genera una major facturació per càpita a la província, amb més de 8 milions per habitant
El sector dels serveis va aplegar més de la meitat de la facturació a l’Anoia, segons un estudi empresarial presentat per la Diputació de Barcelona
Les empreses privades de l’Anoia van tancar l’exercici 2023 amb una facturació total de 5.940,9 milions d’euros, el 3,5% més que l’any anterior, segons les dades de l’estudi «Estructura empresarial de la província de Barcelona» de la Diputació.
La comarca va tancar l’any amb un total de 1.836 empreses, només el 7,8% de les quals (144) eren societats anònimes. Del total, el 43.5% es van situar en una facturació igual o superior als 500.000 euros. El 27,9% va superar el milió d’euros, i només el 4,4% va estar per sobre dels 10 milions, segons indica l’estudi.
La facturació per càpita es va situar en els 46.257 euros, el que suposa el 2,2% més que l’any anterior.
Una altra dada rellevant és l’antiguitat de les empreses, ja que el 94,2% del total han nascut a partir de l’any 1985. Només l’1,2% de les existents tenen una existència posterior al 1970.
Pel que fa a la distribució de la facturació, les empreses de serveis van acaparar el 57,5% (3.415.5 milions); les empreses industrials el 36,5% (2.165,7 milions); el 5,5% (327,9), de les de construcció; i les companyies del sector primari tan sols el 0,5% (31,9).
Per sectors, el 16% del total va ser d’altres tipus de comerç a l’engròs, seguit del comerç al detall en establiments no especialitzats (11,8%) i els vehicles de motor i altres materials de transport (8,3%).
Per sobre del 5% també hi apareix el comerç al detall de combustibles per a l’automoció; paper i arts gràfiques; tèxtil, confecció, cuir i calçat; i el comerç a l’engròs d’alimentació i begudes.
Municipis
Quant a municipis, el que va facturar més va ser Igualada, amb el 26,3% del total (1.565,3 milions), seguit de Santa Maria de Miralles, que va aportar el 18,5% (1.100,9 milions), Masquefa (13,8%)i la Pobla de Claramunt (18,5%). Els tres últims ja per sotadel milió.
El cas especial a remarcar és el de Santa Maria de Miralles, el municipi de la província que genera una major facturació per càpita, amb més de 8 milions per habitant. Per darrere i per sobre dels 100,000 euros, en ordre, es van situar La Pobla de Claramunt (315.539), Els Prats de Rei (123.315), Sant Martí Sesgueioles (114.861), Òdena (100.128). Igualada es va quedar gairebé a 9.000 euros de la mitjana comarcal, amb 46.257.
Les empreses líders
Les companyies que van facturar per sobre dels 100 milions en l’exercici del 2023 van ser Aldi Masquefa Supermercados SL, ubicada a Masquefa (671,4 milions); Petromiralles 3 SL i Petromiralles SL, Santa Maria de Miralles (665,3 i 432,8); Snop Estampación SA, La Pobla de Claramunt (202,8); SMRC Automotive Interiors Spain SL, Igualada (147,1); Union Industrial Papelera SA, La Pobla de Claramunt (143,9), Constructora de Calaf SA, Calaf (136,8); Novares Iberica Automotive SAU, La Pobla de Claramunt (101,4).
Les empreses d’aliments i begudes lideren el volum de negoci al Berguedà
Les companyies privades del Berguedà van totalitzar un volum de negoci que es va enfilar als 890,7 milions d’euros el 2023, el 3% més que les xifres obtingudes el 2022.
La comarca va tancar l’any amb un total de 650 empreses, de les quals només el 8,6% (56) eren societats anònimes. Del total, gairebé el 80% es van quedar en una facturació igual o inferior al milió d’euros.
Per sectors de distribució, les empreses industrials van encapçalar el volum de negoci, amb 398,6 milions (44,8%), seguit dels serveis, amb 321,2 milions (36,1%). Quant als àmbits econòmics, les companyies dedicades als productes alimentaris i begudes van liderar la facturació a la comarca, amb 195,7 milions d’euros (22%).
Pel que fa als municipis, Berga es situa en primer lloc en el rànquing de xifra de negoci amb el 47,9% del total (426,2 milions d’euros), seguit a molta distància per Puig-reig (12,4%) i Olvan (10,2%).
Segons la facturació per càpita, Sagàs es posiciona al capdavant amb 175.754 euros per habitant, quasi el doble que Olvan (99.959).
L’empresa amb una major xifra de negocis és Liven SAU, de Berga, amb una facturació de 89,5 milions. La van seguir Catalana de Pinsos SA, ubicada a Olvan, amb 44,9 milions; i Serradora Boix SL, de Puig-reig, amb 29, 8 milions.
El Moianès experimenta un creixement del 12,8%
Les empreses privades del Moianès van incrementar la seva facturació el 2023 un 12,8% respecte a l’any anterior (372,8 milions d’euros). Per xifres de facturació, van predominar aquelles companyies per sota dels 500.000 euros (67,3%). Les que més van facturar van ser les industrials (62,2%). Per sectors, els productes alimentaris van acaparar més de la meitat del total (55,1%). El municipi que va facturar més va ser Moià (284,7 milions, el 76,4%).
Al Lluçanès, les empreses van facturar l’1,9% més que el 2023 (179,5 milions). En aquesta comarca, el comerç a l’engròs d’alimentació i begudes va ser el més destacat. Sant Martí d’Albars va ser, amb diferència, el municipi amb major facturació per càpita (336.550 euros). Per xifra de negoci, Olost encapçala el rànquing amb una facturació de 69,4 milions (38,6%). L’empresa que més factura és Grans del Lluçanès SL, de Sant Martí d’Albars, amb una facturació de 41,3 milions d’euros.
